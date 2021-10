Ancelotti : « Le football espagnol était avant tout basé sur la possession, maintenant c’est plus direct »

Même si la conférence de presse de Carlo Ancelotti vendredi était censée porter sur le match de samedi contre Elche, il n’y avait en fait aucune question sur ce match. Au lieu de cela, l’entraîneur a été interrogé sur une gamme de sujets, y compris plusieurs questions sur l’état de l’arbitrage espagnol.

Sur ce, il a dit : « Pfft. Je ne veux pas m’impliquer dans l’arbitrage avec VAR et le temps additionnel. Les fins de match sont fréquemment interrompues et c’est un problème de football, pas un problème d’arbitre. Arrêter le temps pourrait être une solution. Avoir autant d’interruptions n’est pas bon pour le spectacle. Avec VAR, je pense qu’il a, en général, résolu beaucoup de choses. Il y a des règles qui sont compliquées, à mon avis. Certains des exemples récents ne sont pas justes pour moi car lorsqu’un joueur est hors-jeu, alors le joueur est hors-jeu. Il y a une différence entre les décisions objectives et subjectives. Je ne sais pas si l’arbitrage espagnol est meilleur ou pire que dans d’autres pays, mais c’est différent.

Il y a eu une mise à jour de la condition physique lors de la conférence de presse, avec Ancelotti expliquant que Luka Modrić est prêt à jouer après avoir raté mercredi le match nul avec Osasuna. L’entraîneur a révélé : « Modrić va bien. Il s’est entraîné hier, il s’est entraîné aujourd’hui et il jouera demain sans problème. Nous avons été prudents avec lui et c’est pourquoi il n’a pas joué contre Osasuna. C’était pour lui donner du repos.

Ancelotti sur les suggestions de fatigue

L’un des points de discussion de la conférence de presse était la fatigue possible que connaît l’équipe du Real Madrid, mais Ancelotti n’est pas inquiet. Il explique : « L’aspect physique n’est pas le plus décisif. Nous devons être engagés et bien jouer techniquement et tactiquement.

Concernant la situation spécifique de Vinícius, qui joue presque toutes les minutes, l’entraîneur a déclaré : « Il est jeune donc il récupère bien. Mais, quand il ne se sent pas en forme ou quand son niveau baisse, il sera hors du line-up.

Ancelotti sur les départs du marché d’hiver

Dans la perspective de janvier, on a demandé à Ancelotti s’il ferait obstacle à tous les joueurs qui voudraient sortir dans la fenêtre de transfert d’hiver. Il a déclaré : « Dans ma carrière d’entraîneur, je n’ai jamais forcé un joueur à rester quand il voulait partir. S’ils veulent partir, ils doivent partir. Cela ne fait aucun doute à mon avis. »

Ancelotti explique comment le football espagnol a changé

Après avoir entraîné en Espagne entre 2013 et 2015, avant de revenir maintenant, Ancelotti est bien placé pour donner un aperçu de la façon dont la Liga a changé de style. Sans qu’on le lui demande vraiment, l’entraîneur a proposé la réflexion suivante : « Je pense que le football espagnol maintenant, par rapport à mon premier passage ici, est plus global. Il y a de bonnes équipes qui jouent moins au football de possession et plus au football direct. Il y a des équipes qui défendent très bien, comme Osasuna et d’autres. Lors de mon premier relais, le football espagnol était plus axé sur la possession, mais il est maintenant plus direct et vertical. Mais j’ai aimé ce qu’Andoni Iraola a dit l’autre jour à propos des passes longues, car cela peut être un moyen d’attaquer et Rayo le fait bien. Il n’y a pas de football meilleur ou pire. Chaque entraîneur doit travailler avec les caractéristiques de ses joueurs.

Ancelotti sur les liaisons Xavi-Barcelone

Enfin, le patron du Real Madrid a été interrogé sur la possibilité que Xavi prenne le relais à Barcelone. Il n’a pas eu grand-chose à dire à ce sujet, répondant: « Je le connais bien depuis son temps en tant que joueur et lui souhaite le meilleur en tant qu’entraîneur. »