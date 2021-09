Ancelotti : « Les remplaçants ont changé la dynamique du jeu »

in

Le Real Madrid a réalisé un retour épique à Valence pour gagner 2-1 grâce aux buts tardifs de Vinícius et Karim Benzema. Bien que le Brésilien et le Français aient commencé le match, Carlo Ancelotti pense qu’ils ont été aidés par les remplaçants qui ont été introduits.

Analysant le match, l’entraîneur a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match : « En première mi-temps, nous avons souffert en essayant de faire sortir le ballon par l’arrière. Nous n’étions pas propres dans ce sens. Nous avons eu quelques contre-attaques, mais parce que nous étions profonds. Je pense que ceux qui sont sortis du banc ont très bien fait. Tous. Tous les cinq. Ils ont changé la dynamique du jeu alors que nous devenions plus agressifs en attaque. Parfois, la clé est là avec les cinq remplacements car j’ai un banc avec beaucoup de qualité. Donc, ceux qui ne sont pas dans la formation de départ doivent se rendre compte qu’ils peuvent également être importants dans n’importe quel match.

Ancelotti a également salué la mentalité de son équipe, déclarant : « Nous n’avons pas gagné à cause de la qualité. Nous avons gagné grâce à notre esprit. Nous nous sommes battus jusqu’au bout et sommes restés frais dans nos esprits jusqu’à la fin. J’ai une équipe assez jeune et ils se débrouillent très bien. Nous devons encore améliorer certains aspects, comme le côté défensif des choses, mais je pense que nous y parviendrons grâce à cet esprit.

En discutant davantage des jeunes, il les a exhortés à continuer d’aborder les matchs avec le bon état d’esprit. L’Italien a déclaré : “Il est important qu’ils sachent que la qualité technique ne suffit pas dans le football moderne. Vous avez besoin d’engagement, de personnalité et de motivation pour ajouter à votre qualité.