Ancelotti : « L’ovation des fans d’Athletic pour Benzema était fantastique et méritée »

Le Real Madrid a remporté mercredi soir l’une de ses victoires les plus difficiles de la saison 2021/22, avec un onze de fortune transformant les deux premiers buts de Karim Benzema en une victoire 2-1 sur l’Athletic Club. Carlo Ancelotti était ravi du résultat, mais surtout de la performance. Lors de sa conférence de presse d’après-match, il a expliqué : « La victoire signifie beaucoup pour nous car nous avons réalisé une belle performance avec un effectif de joueurs qui n’avaient pas l’habitude de jouer. Nacho, Lucas, Camavinga, Valverde et Hazard n’avaient pas beaucoup joué ces derniers temps, mais ils ont tous très bien joué et ont fait preuve d’engagement. C’est vraiment important pour moi, presque aussi important que les trois points eux-mêmes.

Lorsqu’on lui a demandé d’analyser la première moitié de la saison dans son ensemble, il a déclaré : « Nous avons très bien fait les choses jusqu’à présent. Les joueurs ont été formidables. Mais, nous devons faire des évaluations à la fin de la saison. Nous devons encore voir si nous allons gagner quelque chose. Pour l’instant, nous prenons une semaine de repos bien méritée et nous reviendrons l’année prochaine.

Ancelotti veut faire plus de rotations

Il a été suggéré à Ancelotti qu’il pourrait envisager de faire tourner davantage son alignement, étant donné le nombre de sauvegardes habituelles intensifiées. A cela, l’Italien a répondu : « [Chuckles]. Je leur ai dit à la fin que c’était très difficile pour moi de les laisser sur le banc. Ce que j’essaie de faire, c’est de toujours sortir la meilleure équipe pour essayer de gagner le match.

Ancelotti sur la performance de Hazard

Eden Hazard a rejoué et a de nouveau eu un impact, on a donc demandé à Ancelotti s’il pensait que le Belge était bel et bien de retour. Il a répondu : « Il a mieux joué dans ce match et il s’est bien battu, en essayant des choses. Il est rentré. Je suis d’accord. Avec Vinícius et Hazard, ils comprennent ce dont l’équipe a besoin défensivement et l’ont prouvé aujourd’hui, alors qu’ils ont également fait preuve de qualité en attaque, surtout au début.

Ancelotti sur l’ovation des fans d’Athletic pour Benzema

Les deux premiers buts de Benzema étaient si spéciaux qu’il a été ovationné par le public local lorsqu’il a été remplacé dans les dernières minutes. À ce sujet, Ancelotti a déclaré : « C’était fantastique. C’est un stade avec une atmosphère spectaculaire. C’est un vrai stade de foot et Karim méritait ça [ovation]. «