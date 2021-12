Ancelotti : « Mbappé ? Les enfants doivent suivre leurs rêves »

L’entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti s’est entretenu avec la presse aujourd’hui lors de sa conférence de presse d’avant-match avant le déplacement de samedi à Saint-Sébastien pour affronter la Real Sociedad. Ancelotti a été interrogé sur la rotation de l’équipe et il a également répondu à une question sur l’avenir de Mbappe.

« Nous avons des remplaçants mais les deux attaquants devant font du très bon boulot et c’est difficile de leur laisser du repos car cela stopperait notre élan. Le truc avec Casemiro, c’est qu’il apporte tellement d’équilibre, nous avons d’autres grands joueurs derrière lui comme Camavinga ou Blanco mais ils n’ont pas encore beaucoup d’expérience », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé quand il allait faire tourner les attaquants et Casemiro.

Ensuite, Ancelotti a été interrogé sur la propre bande dessinée de Mbappe, où l’attaquant semble rêver de jouer pour le Real Madrid un jour puisqu’il n’était qu’un enfant.

« Les enfants doivent suivre leurs rêves. J’ai rêvé de jouer un jour en Serie A et ce rêve est devenu réalité », a-t-il déclaré.

L’entraîneur italien a également révélé que Gareth Bale devrait rejoindre l’équipe « la semaine prochaine » et que Hazard « pourrait jouer dans les prochains matchs ».

Ancelotti sait que la prochaine poignée de matchs de Liga pourrait très bien décider de la saison.

«Ce sont des matches très importants. La Liga est complètement ouverte et elle le restera. Bien sûr, nous savons que si nous réussissons bien, nous pouvons créer un avantage que nous serions alors en mesure de gérer à l’avenir, mais il n’en sera pas ainsi. Je pense que c’est un titre de Liga très égal, je le vois à chaque match et je pense que ce titre de Liga sera égal et fermé jusqu’à la toute fin », a-t-il expliqué.

Ancelotti a conclu sa conférence de presse en niant les rumeurs suggérant qu’il s’était disputé avec Isco à Grenade.

« Si quelque chose arrivait, je te le dirais, je ne le cacherais jamais. Je n’ai jamais eu de dispute avec Isco. Il ne s’est pas échauffé pour nos trois derniers matchs parce que nous avions l’avance et j’avais besoin de présenter un joueur plus défensif, pas Isco ou d’autres attaquants, c’est pourquoi », a-t-il déclaré.