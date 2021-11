Ancelotti : « Même si Mbappé venait, Vinícius jouerait toujours sur l’aile gauche »

Après avoir accordé une interview très intéressante au Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti s’est également adressé aux médias lors d’une conférence de presse samedi. Il a présenté en avant-première le choc de la Liga Santander de ce week-end avec Séville, ainsi que de discuter d’un certain nombre d’autres sujets.

Lors du match de dimanche soir, il a déclaré : « Ce sera un match exigeant contre une équipe bien organisée et de qualité. Nous devons faire de notre mieux, ce que nous pouvons faire. Nous avons assez bien fait jusqu’à présent cette saison, même si nous pouvons encore nous améliorer.

Après n’avoir pas fait beaucoup de rotations ces dernières semaines, Ancelotti a été interrogé à ce sujet et a expliqué pourquoi il ne tourne pas trop à ce stade de la saison. Il a expliqué : « J’essaie toujours de présenter le meilleur alignement. Je ne veux pas reposer un joueur qui n’est pas fatigué. S’il est fatigué, je leur donnerai du repos. S’il n’est pas fatigué et que je veux le jouer, je le ferai. Si les choses fonctionnent bien, je suis réticent à le changer. En mars et avril, il y a plus de temps pour se reposer.

Donnant une mise à jour sur les blessures, il a révélé que Fede Valverde est de retour et que ce sera une décision du jour du match avec David Alaba, déclarant: «Alaba n’a pas de problème grave car le ligament n’est pas affecté. Nous vérifierons à nouveau demain, mais nous adopterons une approche à risque zéro. S’il y a un risque, il ne jouera pas. Eden Hazard est également absent et l’entraîneur a parlé du Belge en déclarant: « Ce n’est pas une blessure, c’est une gastro-entérite. Je ne suis pas dans la tête de Hazard donc je ne sais pas ce qu’il ressent quand il joue ces jours-ci. C’est un joueur de qualité qui n’a pas eu de chance et il veut revenir. Il y a des moments dans votre carrière où les choses ne vont pas bien et je le sais par expérience personnelle. Vous devez continuer et je pense que Hazard fait tout ce qu’il peut.

Ancelotti sur l’arrivée potentielle de Mbappé

Il y a eu aussi des discussions sur le transfert lors de cette conférence de presse et l’Italien a été interrogé sur les stars potentielles du nouveau Bernabéu. À cela, il a dit : « Je ne veux pas donner de noms sur les signatures. Quand le nouveau stade sera terminé, j’espère juste que l’entraîneur sera Carlo Ancelotti. Je pense que l’avenir est très clair. Nous avons déjà beaucoup de qualité dans cette équipe, avec beaucoup de jeunes joueurs. C’est bon pour l’avenir de ce club. Il y a un bon mélange entre l’expérience et la jeunesse.

Kylian Mbappé a ensuite été élevé et on a demandé à Ancelotti ce que l’arrivée potentielle de l’attaquant pourrait signifier pour Vinícius et si le Brésilien serait en mesure de conserver sa place de titulaire à gauche. En réponse à cela, Ancelotti a déclaré : « Vinícius est un joueur qui doit jouer à gauche. Il continuera à jouer à gauche, peu importe les coéquipiers qu’il a.

Ancelotti sur les commentaires de Barnett

L’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, a provoqué plus de controverse cette semaine en qualifiant le traitement des fans du Real Madrid de son client comme « dégoûtant ». Ancelotti a été interrogé à ce sujet et a dit : « Haha, oui j’ai vu ça. Ce sont les mots de quelqu’un que je ne connais pas personnellement. Ce que je sais, c’est que ce n’est pas ce que pense Bale. Il respecte les fans et les fans le respectent. Ils l’ont peut-être parfois sifflé, mais il n’est pas le premier joueur à être sifflé par les fans.

Ancelotti sur les difficultés des équipes espagnoles en Ligue des champions

Le Real Madrid est la seule équipe de LaLiga déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et on a demandé à l’entraîneur si le niveau du football espagnol avait baissé. À cela, il a répondu : « Non, je pense que certains groupes étaient très compétitifs. Mais, ces quatre équipes pourraient encore passer. Nous devons attendre et je ne pense pas que nous serons la seule équipe espagnole en huitièmes de finale.