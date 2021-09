Ancelotti : “Mettre Asensio au milieu de terrain peut faire beaucoup de mal à l’opposition”

Marco Asensio était l’un des nombreux artistes vedettes du Real Madrid alors qu’il battait le Real Majorque 6-1, l’homme de l’île marquant un triplé. Après le match, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le n°11 et sur sa décision de lancer Asensio au milieu de terrain à trois et non à l’écart.

À propos de la performance de l’Espagnol, Ancelotti a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match : « Il a vraiment bien fait. C’est vrai que le mettre dans cette position en est une qui peut faire beaucoup de mal à l’autre équipe car il a beaucoup de qualité pour recevoir le ballon entre les lignes. De plus, il peut très bien tirer et il se combine bien avec les attaquants. J’adorerais si nous pouvions trouver un autre cas de cela aussi la semaine prochaine, avec trois autres buts.

Ancelotti sur le fait de jouer sans Modrić, Kroos et Casemiro

C’était la première fois depuis mars 2019 que le Real Madrid disputait un match entier sans avoir au moins un de Luka Modrić, Toni Kroos ou Casemiro dans l’alignement. Mais ceux qui ont joué étaient impressionnants et Ancelotti a été interrogé sur les jeunes milieux de terrain du futur. Il a déclaré : « Je pense que l’avenir est assuré avec ces joueurs. Avec Valverde, Camavinga, Blanco… Le présent a aussi Modrić, Kroos et Casemiro. Le milieu de terrain est très fort dans tous les sens. « Nous avons un bon mélange entre l’expérience et la jeunesse. Je pense que les jeunes ont montré ce qu’ils peuvent faire aujourd’hui, mais nous ne pouvons pas oublier que l’expérience a aussi un grand rôle à jouer dans le football. Ceux qui sont entrés ont montré qu’ils étaient prêts.

Ancelotti donne un peu de repos à Benzema

Karim Benzema est en feu, mais il aura finalement besoin de repos, surtout s’il jouera avec la France à chaque trêve internationale. Sur la façon dont le n ° 9 se débrouille et sur la façon dont il le reposera, Ancelotti a déclaré: “Le fait qu’il ait marqué autant de buts pourrait vous faire oublier qu’il se combine également bien et qu’il s’approfondit pour jouer des passes décisives. C’est un attaquant qui ne marque pas que des buts. Il est complet dans tous les sens. Quand il sera fatigué, on mettra Luka Jović parce qu’il va bien je pense. C’est difficile pour Jović parce qu’il a une concurrence très dure. Mais, le peu qu’il joue, il le fait bien. Il s’est approché deux fois ce soir et a bien joué à Valence aussi. Quand Benzema aura besoin de se reposer, il jouera.