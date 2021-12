Ancelotti : « Militão a de la qualité, mais il s’est maintenant amélioré tactiquement »

S’adressant aux médias avant Real Madrid vs Inter, Carlo Ancelotti a souligné à quel point il pense que ce match est important. Les deux équipes sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, mais l’Italien veut gagner ce groupe.

Lors de sa conférence de presse de lundi, il a déclaré : « Nous faisons preuve de qualité et d’engagement en ce moment. Ce que nous faisons, c’est jouer un match à la fois, plutôt que de penser déjà à gagner des titres. Donc, nous voulons gagner ce match demain contre une équipe forte. C’est pour la première place du groupe et on est à la maison. Vous ne pouvez pas vous reposer sur vos lauriers dans ce club, car nous voulons toujours gagner le prochain. Quand on a gagné la Décima, par exemple, tout le monde a continué.

Après avoir remporté cette Coupe d’Europe en 2013/14, le Real Madrid a ensuite commencé 2014/15 bien avant de s’épuiser. On a demandé à Ancelotti s’il craignait que cela se reproduise et il a répondu : « C’est difficile de comparer une saison avec une autre. Nous n’avons pas gagné la Ligue des champions cette année-là, mais nous nous en sommes rapprochés. La blessure de Modric était importante dans cette campagne, mais chaque saison a sa propre histoire et vous ne pouvez pas vraiment comparer.

Ancelotti sur le développement de Militão

L’ascension d’Éder Militão est l’une des principales histoires de 2021 et Ancelotti a été interrogé sur le défenseur central brésilien. Il a déclaré : « Il s’est beaucoup amélioré tactiquement. Individuellement, il a une grande qualité, mais ce qu’il a le plus amélioré, c’est la façon dont il joue avec le reste de la défense.

Ancelotti lors de son dernier séjour en Italie

Avec ce match de retour dans son Italie natale, l’entraîneur a été interrogé sur son dernier passage en Serie A avec Napoli et s’il sentait qu’il devait prouver quelque chose au public italien. Il a déclaré: « J’ai emmené Naples en Ligue des champions les 16 derniers. J’ai fait mon travail. Je ne pense pas avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit.

Ancelotti sur le derby madrilène

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un œil sur le derby de dimanche contre l’Atlético Madrid, Ancelotti n’a pas tardé à abattre cette idée. Il a déclaré : « La priorité, c’est l’Inter, pas l’Atlético. Ça viendra quand ça arrivera, dimanche.