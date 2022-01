Ancelotti : « Non, il n’y a pas de dépendance de Vinícius au Real Madrid »

Le Real Madrid revient dans la Liga Santander samedi, lorsqu’il affrontera Valence à l’Estadio Santiago Bernabéu. En avant-première de ce match, Ancelotti a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match que : « Chaque équipe est dangereuse. Getafe n’était pas dans la course au titre, mais ils nous ont aussi posé des problèmes. Ce week-end, nous affrontons une bonne équipe bien organisée. Nous voulons jouer comme nous le faisions avant Noël, donc nous nous concentrons sur la prise des trois points. Nous cherchons à nous améliorer contre les équipes en profondeur en déplaçant le ballon plus rapidement et mieux. Nous avons regardé des vidéos là-dessus parce qu’il n’y a pas beaucoup de temps pour travailler là-dessus à l’entraînement.

Valence mène LaLiga Santander pour les fautes commises avec 309, tandis que le Real Madrid a commis le troisième moins avec 217. Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que Valence était trop dur ou que le Real Madrid était trop mou, Ancelotti a déclaré: « Il y a plusieurs aspects derrière cette statistique. Par exemple, les statistiques de possession s’appliquent ici, car si vous avez moins de possession, vous ferez moins de fautes. Cette statistique ne veut pas dire grand chose. Valence défend bien et avec intensité, mais j’aime ça. Je veux que nous ayons aussi de l’intensité.

Donnant une mise à jour sur les blessures, l’Italien a révélé que Bale, Mariano et Carvajal sont toujours avec des problèmes physiques, tandis que Luka Jović est toujours avec COVID-19. À propos de Bale, il a ajouté : « Il a un problème de dos et ne se sent pas tout à fait bien. Il ne peut pas se donner à 100 pour cent et nous ne l’utiliserons pas tant qu’il ne le pourra pas.

Vinícius sera de retour pour ce match et on a demandé à l’entraîneur si leurs difficultés sans lui montraient qu’il y avait eu une dépendance excessive au Brésilien cette saison. À ce sujet, Ancelotti a déclaré: « Vous ne pouvez pas dire qu’il y a eu la dépendance de Vinícius au Real Madrid. Il s’est très bien comporté dans la première moitié de la saison et nous a aidés à gagner des matchs, mais Benzema, Militão et tout le monde aussi. Parler ainsi d’un joueur semble trop, mais il a été très important. Son dribble et son rôle dans la contre-attaque ont été importants, ainsi que ses buts. Il est de retour maintenant et nous sommes tous heureux de le retrouver.

Ancelotti sur le jumelage de la Copa del Rey avec Elche

Avant la conférence de presse de vendredi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Copa del Rey a eu lieu et le Real Madrid a été jumelé à Elche. L’entraîneur a été invité à donner son avis sur ce tirage et a déclaré: « La Copa del Rey est un tournoi important, donc je ne suis pas détendu à propos de ce tirage. Il va falloir bien s’y préparer. Nous sommes loin de chez nous, donc ça va être compliqué. Il n’y a pas de bons ou de mauvais tirages pour moi.

Ancelotti sur l’incident de Ceballos à Alcoyano

Avant d’être remplacé à Alcoy, Dani Ceballos s’est mis en colère contre le retard de son remplacement et Ancelotti a été interrogé sur ce moment sur la ligne de touche. L’Italien a répondu : « Il avait très envie de jouer et de revenir. Je voulais lui donner des minutes, même si ce n’était pas le meilleur terrain pour revenir après une blessure. Alors, quand on allait le mettre, j’ai attendu un peu plus longtemps et il s’est un peu fâché. J’ai vu ça et je lui ai dit qu’il avait peut-être raison. Mais, tout s’est bien passé à la fin. Il sait que j’ai confiance en lui.

Ancelotti sur le manque de notoriété de Valverde

Fede Valverde a connu une saison étrange, une saison d’opportunités limitées et une saison où il ne s’est pas démarqué même lorsqu’il a été sur le terrain. Interrogé sur le milieu de terrain, Ancelotti a déclaré : « Je pense que Valverde a un rôle dans cette équipe, parfois plus important et parfois moins. J’ai beaucoup de confiance en lui. Je ne lui demande pas de faire plus que ce qu’il fait, parce qu’il va bien. S’il ne joue pas autant qu’il le souhaite, c’est à cause de la concurrence avec Casemiro, Modrić et Kroos.

Ancelotti sur la forme de Hazard

Comme c’est le cas à presque toutes les conférences de presse, il y avait une question sur Eden Hazard. Avec les propos de ce vendredi sur le Belge, l’entraîneur a déclaré : « Tout ce qui lui manque, c’est une partie de la confiance qu’il avait auparavant. Il est proche de son meilleur niveau et j’espère que nous pourrons bientôt voir ses meilleures performances.

Ancelotti sur les joueurs des temps modernes

Il y avait une question assez inhabituelle et unique dans cette conférence de presse, car on a demandé à Ancelotti s’il pensait que les footballeurs d’aujourd’hui ont moins de respect pour leurs entraîneurs qu’il y a quelques décennies. Répondant à cela, il a dit: « [Chuckles] Ce n’est pas une question sportive, c’est une question sociale. Le respect que j’avais pour mon père n’est pas le même que mon fils pour moi. Le respect que j’avais pour mes professeurs n’est pas le même que les étudiants avec les professeurs aujourd’hui. Ces relations sont aujourd’hui différentes. Je pense que la prochaine génération a moins de respect pour l’autorité.