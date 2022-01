Ancelotti : « Nous étions encore en vacances de Noël aujourd’hui »

Le Real Madrid a commencé 2022 de la pire des manières, perdant trois points à Getafe alors qu’il s’inclinait 1-0. Pour Carlo Ancelotti, les joueurs n’étaient pas assez affûtés et jouaient comme s’ils étaient encore en vacances.

Analysant le match dans son ensemble, il a déclaré : « Nous avons bien réagi pendant les 10 premières minutes après avoir concédé, mais ensuite nous sommes devenus nerveux et avons perdu quelques duels. Il n’y a pas grand chose à dire sur ce match. Nous sommes restés en vacances une journée supplémentaire. Cela peut être difficile après les vacances de Noël, mais nous ne voulons pas d’excuses. Nous n’avons pas bien joué. Ce n’est pas une critique ou un drame. Hier, les joueurs avaient l’air vifs. Mais, aujourd’hui, ils ne l’étaient pas. Ce n’était pas l’équipe que nous avons vue avant Noël. C’était une équipe différente, avec moins de concentration et moins d’engagement. Je ne pense pas que nous méritions de perdre et je pense qu’un match nul aurait été juste, mais peut-être que cette défaite peut être un signal d’alarme car nous étions encore en vacances aujourd’hui.

C’est une erreur individuelle d’Éder Militão qui a mené au but de Getafe, mais Ancelotti ne veut désigner aucun joueur pour cette défaite. Lorsqu’on lui a demandé s’il choisirait les individus en faute, il a répondu : « Non, absolument pas. Il y en a qui n’ont pas eu un bon match, mais je ne distingue personne. Par exemple, Benzema n’a pas fait un bon match. Mais, vous ne pouvez pas distinguer Benzema.

Ancelotti sur l’arbitrage

L’Italien s’est également empressé d’écarter l’idée que l’arbitre Mario Melero Lopéz ait eu un impact sur le résultat final. Il a dit : « Non, absolument pas. Je me suis un peu énervé en première mi-temps parce que je pensais qu’ils auraient pu recevoir plus de cartons jaunes que nous, Rodrygo et moi-même étant chacun réservé dans cette première mi-temps.

Ancelotti sur Hazard ne démarre pas

Eden Hazard n’est entré en jeu qu’à la mi-temps et Ancelotti a expliqué pourquoi il avait opté pour Rodrygo et Marco Asensio dès le départ. Il a expliqué: « Il y avait de petits détails derrière le départ d’Asensio et Rodrygo. Je savais qu’ils ne dureraient pas 90 minutes et que Hazard arriverait en deuxième mi-temps plus frais. Lui et Marcelo ont essayé dur, sans trouver beaucoup d’opportunités.

Ancelotti sur Marcelo contre un bloc bas

L’une des questions intéressantes à se poser lors du tirage au sort de Cadix et de cette défaite à Getafe est l’idée que Marcelo commence par Ferland Mendy contre des équipes qui défendent en profondeur. Lorsqu’on lui a demandé si le départ de Mendy faisait le jeu de Getafe, Ancelotti a répondu, après avoir réfléchi un instant à la question : « Je ne sais pas. Quand c’est un match difficile, Marcelo peut certainement vous donner quelque chose de plus en attaque. C’est pourquoi il a joué la seconde mi-temps.