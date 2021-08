Ancelotti : « Nous n’avons pas abordé la seconde mi-temps avec une bonne attitude »

Le Real Madrid et Levante ont disputé un match nul 3-3 à l’Estadi Ciutat de València dimanche, un match qui a frustré Carlo Ancelotti. L’entraîneur a ensuite parlé d’un manque d’attitude en défense, tandis qu’il a également brièvement cassé chacun des buts de Levante.

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, il a déclaré : « Là où nous avons perdu des points aujourd’hui, ce n’était pas en attaque, mais en défense. Je pense que nous étions compacts et ensemble en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous n’avons pas abordé le sujet avec une bonne attitude. Nous avons encaissé un but tout de suite, ce qui aurait pu être évité. Avec le deuxième objectif, nous aurions pu être plus compacts aussi. Pour avoir plus de solidité défensive, tout le monde doit travailler. Leur premier objectif était de ne pas être bien positionné. Le deuxième était un croisement où nous étions deux contre trois et cela ne peut pas arriver. Leur troisième était un retour de chance.

Vinícius était la star du spectacle, avec ses deux buts, et on a demandé à Ancelotti s’il pensait que le Brésilien pouvait devenir un grand buteur. À propos du jeune, l’Italien a déclaré : « Il est très rapide et il peut améliorer son score. Je ne sais pas s’il deviendra un grand buteur car il joue large. Mais, il est plus rapide que les autres joueurs, comme nous l’avons vu avec son premier but aujourd’hui. A l’intérieur de la surface de réparation, c’est plus compliqué pour lui car il n’a pas ce type de qualité. Mais, avec les qualités qu’il possède, il peut marquer de nombreux buts, en particulier dans des situations de un contre un. Il va être un joueur important pour nous. Il pourrait commencer le prochain match, même si je ne le sais pas encore et on verra en milieu de semaine. Mais je ne pense pas que ce soit si important de commencer un match. Il s’agit de décider des matchs. Aujourd’hui, Vinícius a aidé à décider du score final avec ses capacités.

Pressé sur la question du partage des minutes disponibles entre les nombreux attaquants de l’équipe du Real Madrid, Ancelotti a ajouté : « Nous avons beaucoup de qualité en attaque. Nous avons Rodrygo, Bale, Hazard, Vinícius, Karim et Jović, qui ont très bien réussi à son arrivée. Nous devons profiter de cette qualité et donner les minutes à celui qui les mérite le plus.