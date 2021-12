Ancelotti : « Nous ne sommes pas une équipe intense, mais nous avons de la qualité, de l’expérience et de l’engagement »

Le Real Madrid a remporté son groupe de Ligue des champions et Carlo Ancelotti est heureux de s’être qualifié à la première place. Il est globalement satisfait de la façon dont l’équipe s’est améliorée défensivement et a discuté de son approche défensive lors de sa conférence de presse d’après-match, en déclarant : « Nous allons bien. J’aime la façon dont nous nous débrouillons défensivement, car tout le monde se débrouille bien individuellement. Nous montrons un engagement que nous n’étions peut-être pas en début de saison, quand nous encaissions plus de buts. Parfois, nous n’appuyons pas trop haut sur le terrain et nous jouons plutôt un bloc bas, mais nous sommes à l’aise avec cela. Nous avons des milieux de terrain qui ne peuvent peut-être pas défendre lorsque le match est ouvert. Ce n’est peut-être pas très esthétique, mais nous nous en sortons bien. Il y a peut-être des équipes plus intenses que nous, mais chaque équipe a ses points forts. Nous ne sommes pas une équipe intense, surtout défensivement, mais nous avons beaucoup de qualité, d’expérience et d’engagement.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait choisi Rodrygo pour ce match contre Marco Asensio, l’Italien a répondu: « Certains matchs, j’aime un joueur plus ouvert sur l’aile, ce qui est Rodrygo, alors qu’il y a des matchs où je pourrais préférer un joueur comme Asensio qui peut couper à l’intérieur . Cela dépend de la tactique de chaque match. Ce soir, Asensio a marqué un but incroyable.

Luka Jović a également pris le départ en l’absence du blessé Karim Benzema et Ancelotti a rendu son verdict sur le Serbe, déclarant à la presse : « Luka Jović a très bien joué et a aidé l’équipe non seulement en attaque. Il a également aidé à faire sortir le ballon en le tenant bien. Si Karim ne peut pas jouer le derby, Luka Jović jouera. Nous avons maintenant quelques jours pour nous reposer et récupérer. »

Ancelotti sur Modrić et le besoin de repos

Cela a surpris certains que Luka Modrić ait commencé ce match et ne se soit pas reposé, mais Ancelotti a insisté sur le fait que le milieu de terrain vétéran allait bien. Il a déclaré: «Modrić devra se reposer à un moment donné. C’est normal. Maintenant, il a cinq jours pour se reposer avant le prochain match. Il récupère également bien lorsqu’il est à la maison, car il a une vie détendue à la maison. Valverde et Camavinga se débrouillent également bien quand ils ont des minutes, donc chaque fois que Modrić est fatigué, l’un de ces autres peut jouer et il réalisera une performance de haut niveau.

Ancelotti se demande s’il veut que Barcelone se qualifie

Barcelone affrontera le Bayern Munich mercredi soir et on a demandé à Ancelotti s’il voulait que le Barça progresse. À cela, il a répondu : « Je me fiche de qui passe. Je regarderai les matchs demain parce que j’aime le football de Ligue des Champions. Mais, cela ne me dérange pas qui passe ou qui nous obtenons dans le tirage. L’objectif ici est de tout gagner, pas seulement de passer les huitièmes de finale. Donc, tout ira bien quoi qu’il arrive.