Ancelotti : « Nous voulons bien démarrer dans cette compétition spéciale pour le Real Madrid »

La campagne du Real Madrid en Ligue des champions commence mercredi soir à l’Inter et Carlo Ancelotti, en tant qu’entraîneur qui a livré La Décima, est bien conscient de l’importance de ce tournoi.

En avant-première du choc contre l’Inter, l’entraîneur a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous avons fait un bon match contre le Celta Vigo, mais demain est une autre histoire et une autre compétition. C’est une compétition qui passionne les fans du Real Madrid. Même s’ils ont également joué ce match l’année dernière, l’Inter a un nouvel entraîneur, un nouveau système et de nouvelles motivations. Nous voulons évidemment contrôler le jeu et bien commencer cette compétition, dans un tournoi qui, comme je l’ai dit, est si spécial pour le Real Madrid. Je garde un bon souvenir de la Coupe d’Europe quand j’étais joueur et entraîneur, bien sûr avec la Décima.

Lorsqu’on lui a demandé qui il pensait être le favori de la Ligue des champions cette saison, il n’a pas pu donner de réponse concrète, expliquant : « Il est difficile de dire qui est le favori, avant même que le tournoi n’ait commencé. On va tout donner, ce club l’ayant gagné plus que n’importe qui d’autre. Il y aura aussi d’autres équipes fortes. Mais, pour moi, il est difficile de dire qui est le favori en ce moment.

Si Ancelotti remporte cette Ligue des champions cette année, il sera le premier entraîneur à la remporter quatre fois, mais il pourrait également devenir le premier entraîneur à remporter le titre de champion dans chacune des cinq ligues majeures d’Europe. Lorsqu’on lui a demandé quel défi est le plus motivant, il a ri et a répondu : « Je ne sais pas. C’est une bonne raison d’être motivé. Je voulais juste revenir au Real Madrid et je peux aller à Valdebebas tous les jours pour travailler.

Ancelotti sur l’Inter d’Inzaghi

Simone Inzaghi est le nouvel entraîneur de l’Inter et Ancelotti a brièvement discuté des changements dans l’équipe italienne, par rapport à l’année dernière sous Antonio Conte. Il a déclaré : « L’Inter a une nouvelle structure par rapport à l’année dernière. Ils ont même perdu des joueurs et signé de nouveaux joueurs. Ils se débrouillent bien jusqu’à présent cette saison, alors je m’attends à ce que ce soit une équipe compétitive.

Quant à la tactique de sa propre équipe, le grand point d’interrogation plane sur la défense. Pourtant, l’Italien pense que les problèmes à l’arrière peuvent être résolus sans changements majeurs à l’attaque, qui semble fonctionner. Il a dit: “Oui, nous pouvons mieux défendre [without losing strength in attack]. Parfois, nous perdons l’équilibre et sommes hors de position. Même lorsque nous avons le ballon, nous devons être mieux positionnés car un bon positionnement avec le ballon peut vous aider lorsque vous le perdez.

Ancelotti sur Vinicius

Vinícius est l’homme du moment et Ancelotti a déjà discuté du Brésilien en profondeur lors de plusieurs conférences de presse cette saison. Il a de nouveau été interrogé sur le jeune attaquant ici et a répondu : « J’essaie de le pousser à l’entraînement et de m’assurer qu’il est concentré. Ensuite, il a une grande qualité et il est confiant et bon physiquement. Peut-être que les temps plus difficiles lui ont donné plus de motivation pour le moment. La seule différence est qu’il est cool devant le but en ce moment. J’espère qu’il continuera comme ça.

Ancelotti sur la blessure de Marcelo

Marcelo ne sera pas à Milan pour ce match en raison d’une blessure, mais Ancelotti a suggéré qu’il aurait commencé le match s’il avait été disponible. Sur le vétéran arrière gauche, l’entraîneur a déclaré: “[He played just a few minutes against Celta Vigo] afin qu’il soit prêt pour ce match. Il est important pour des matches comme celui-ci d’avoir de l’expérience, ce que Marcelo a. Il s’était très bien entraîné et il était sur le point de faire partie de l’équipe, mais il a pris un coup. J’espère qu’il pourra bientôt récupérer.