Ancelotti : « Ødegaard n’est pas encore inscrit, mais cela pourrait changer demain »

La première conférence de presse de l’entraîneur de la saison 2021/22 a eu lieu vendredi, avec Carlo Ancelotti en vue du match de samedi à Alavés et de la saison en général. Il a commencé en disant : « Nous avons eu une bonne attitude en pré-saison. Nous avons travaillé dur et les joueurs sont engagés. Je pense que nous sommes prêts à commencer la compétition. Toutes les compétitions sont toujours importantes pour le Real Madrid. Nous ferons tout notre possible pour gagner la Liga, qui est toujours très compétitive. Si les joueurs donnent 100 pour cent de leur qualité, je suis convaincu que nous pouvons rivaliser avec n’importe qui.

Une question sur Kylian Mbappé a amené le nouvel entraîneur à parler de l’effectif actuel. Il a donné un bref résumé de ce qu’il pense de l’équipe, déclarant : « Je n’aime pas parler de joueurs qui ne sont pas là. J’aime parler des joueurs qui sont ici et j’aime beaucoup cette équipe, avec un mélange de vétérans et de jeunes. Il y a des jeunes vraiment intéressants comme Miguel Gutiérrez, Blanco, Marvin, Sergio Arribas et Chust. Dans l’avenir et dans le présent, ils peuvent être importants. Ensuite, Luka Modrić est revenu avec un enthousiasme extraordinaire. Casemiro s’est beaucoup amélioré depuis ma dernière visite. Kroos a beaucoup de motivation, même s’il a eu un problème. Il y a aussi Benzema. Bale est un grand joueur et tout le monde le sait, même si cela ne s’est pas très bien passé pour lui récemment. S’il joue bien sur le terrain, il jouera. Sinon, quelqu’un d’autre jouera. Il y a des joueurs ici que j’aime, en tant qu’entraîneur et en tant que fan de football. Il y a beaucoup de concurrence ici, ce qui est bien. Cela vous rend meilleur.

Une autre question de Mbappé a été évoquée à nouveau plus tard dans la conférence de presse et, ensuite, Ancelotti a répondu en disant « Le président et moi parlons de tout ». Il a également donné un “look” Ancelotti classique, alors lisez ce que vous voulez.

Ce qu’Ancelotti avait à dire sur Ødegaard

L’un des grands sujets du jour était l’avenir de Martin Ødegaard, qui a été lié à un retour à Arsenal. Le fait que le Norvégien n’ait pas été inscrit pour la Liga a suscité de nouveaux rapports et Ancelotti a été interrogé à ce sujet.

L’entraîneur a déclaré: “Avec Ødegaard, comme avec Vallejo, c’est une circonstance technique du moment [that he hasn’t been registered yet]. Nous n’avons pas été en mesure d’inscrire tous les joueurs pour le moment. Cela pourrait changer demain. Le 2 septembre est la date limite d’inscription des joueurs. Ødegaard avait bien fait en pré-saison. Il sait que nous avons huit milieux de terrain et qu’il y a de la concurrence, mais il n’est pas définitivement exclu. Nous avons choisi deux rapatriés à inscrire pour le moment et j’ai choisi Bale et Jović. Il est tôt.”

Qu’a dit Ancelotti d’autre lors de sa conférence de presse ?

Eden Hazard a également été distingué et l’Italien a révélé qu’il avait l’air bien. Il a déclaré : « Hazard a commencé par un travail individuel et je pense qu’il est en bonne condition. Je suis convaincu qu’il reviendra à son meilleur niveau. Il est prêt. Nous avons eu une pré-saison assez intense et les joueurs ont bien fait, combinant le travail physique avec le travail technique et tactique.

Sur le style de l’équipe, Ancelotti a parlé de devenir plus offensif lorsqu’il a déclaré : « Seul Benzema a marqué beaucoup de buts la saison dernière. Nous travaillons pour jouer un football plus offensif, collectivement et individuellement. Nous voulons que Vinícius, Rodrygo et Jović et les milieux de terrain nous donnent plus sur le front des buts.

Au départ de Lionel Messi de Barcelone, l’entraîneur a réfléchi : « Cela m’a un peu surpris, oui. Mais je suis dans le football depuis 42 ans, donc je ne suis pas surpris que les joueurs changent de maillot. J’ai beaucoup de respect pour la décision de Barcelone et Messi. Que Barcelone ait Messi ou non, cela ne change pas pour nous. Nous devons essayer de les battre.

Enfin, il a révélé que Marcelo a eu un petit problème physique, mettant en doute sa participation contre Alavés.