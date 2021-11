Ancelotti : « On a eu 10 minutes de peur à la fin »

Le Real Madrid a battu le Rayo Vallecano 2-1 samedi soir, devant tenir bon au terme d’un match qu’il avait très bien commencé. Carlo Ancelotti était satisfait du début du match, mais a admis que les Blancos avaient souffert après que Radamel Falcao ait retiré un but. Il a déclaré: «Rayo joue bien et presse bien, mais nous avons bien joué avec cette presse. Nous avons aussi bien utilisé la contre-attaque. Si le match s’était terminé plus tôt, cela aurait pu être notre meilleure performance de la saison. Nous avons très bien joué pendant la majeure partie du match. Nous avons eu beaucoup d’occasions et nous aurions pu en marquer une autre pour tuer le match. Le troisième but n’est pas venu et puis, quand ils ont marqué, on a eu 10 minutes de peur. C’est le seul mot auquel je pense. Nous avons souffert à la fin, mais nous avons eu beaucoup d’occasions que nous avons ratées. C’est inhabituel pour Karim d’avoir raté les occasions qu’il a ratées, même s’il a aussi marqué.

L’un des joueurs les plus remarquables était Marco Asensio et l’entraîneur a parlé de l’Espagnol et de sa position en déclarant: « Je pense qu’Asensio peut jouer comme un attaquant large en raison de sa qualité. Il s’y est bien combiné avec Dani Carvajal. Il peut également jouer en tant que milieu de terrain et y a inscrit un triplé contre le Real Majorque. L’important pour lui, c’est de se sentir important dans cette équipe, qu’il est. Chaque fois qu’il a joué, il a bien fait. Aujourd’hui, il a eu une excellente passe décisive pour Kroos et il a également bien contribué en défense. Je suis très content de sa performance.

Ancelotti sur les luttes de Barcelone

Avec cette victoire, le Real Madrid compte désormais 10 points d’avance sur Barcelone au classement. Lorsqu’on lui a demandé s’il les considérait toujours comme des rivaux pour le titre, Ancelotti a déclaré: « C’est une surprise de les voir derrière, mais je pense que Barcelone peut revenir vers le haut car la saison est longue. Mais, je n’aime pas parler de Barcelone et de leur situation. J’ai beaucoup de respect pour ce club et pour Xavi. Je pense qu’ils ont assez de qualité pour sortir de ce moment difficile.

Ancelotti sur le remplacement de Benzema

Enfin, Ancelotti a expliqué que Karim Benzema avait été expulsé à la 83e minute parce qu’il était un peu fatigué, avant de repartir avec la France pour la trêve internationale. « J’ai enlevé Karim parce qu’il était fatigué », a-t-il confirmé.