Ancelotti : « On a tout essayé de la première à la dernière minute »

Le Real Madrid n’a pas pu vaincre le mur défensif de Cadix dimanche soir et a été tenu en échec 0-0, mais Carlo Ancelotti était satisfait de la performance de ses joueurs. S’exprimant lors de sa conférence de presse après le match, il a déclaré : « Quand nous gagnons, je suis très content, même si nous jouons mal. Si nous jouons mal et perdons, je suis très triste. Si nous jouons bien et ne gagnons pas, alors je suis content. Donc, aujourd’hui, je suis content. Nous avons essayé tout ce que nous pouvions de la première à la dernière minute. Je pense que nous avons manqué de qualité dans les 30 derniers mètres, mais je ne peux pas être en colère. Ces matchs peuvent arriver. Il y avait beaucoup d’aspects positifs, avec le résultat la seule chose qui n’était pas positive.

Discutant de la course au titre dans son ensemble, il a été demandé à l’entraîneur si Séville – à seulement six points de retard et avec un match en moins – était de véritables challengers. À cela, il a déclaré : « Si nous regardons le tableau, alors Séville est le plus proche de nous. Ils ont beaucoup de qualité, techniquement et en termes d’engagement. Ils ont également une base de fans qui poussera cette équipe. En ce moment, ils sont les plus proches de nous et nous devrons nous battre avec eux. Mais, les équipes qui sont plus loin reviendront aussi.

Ancelotti sur la performance de Hazard

Eden Hazard a joué tout le match et Ancelotti a analysé la performance du Belge en déclarant : « Je pense qu’il lui a fallu un certain temps pour entrer dans le match. Il a davantage lutté en première mi-temps. Je pense qu’il est plus à l’aise à l’intérieur que de rester à droite et il s’est bien combiné avec Karim Benzema quand il est entré. Il peut nous être utile en seconde partie de saison.

Ancelotti sur le rouge possible de Casemiro

Interrogé sur la réservation de Casemiro en première mi-temps et si cela aurait dû être un carton rouge, l’Italien a répondu : « Le rouge aurait été trop. Je pense que c’était juste une faute de couper une faute. Mais je n’ai pas encore vu de rediffusion.

Ancelotti sur le remplacement de Casemiro

Dans tous les cas, Casemiro sera désormais suspendu pour le déplacement face à l’Athletic Club de Bilbao. Cependant, Ancelotti est plus préoccupé par les absences de Dani Carvajal, Luka Modric, Rodrygo et Marco Asensio. Il a déclaré : « Ce n’est pas un problème de remplacer Casemiro car Camavinga peut y jouer. Mais, il nous manque presque tout le côté droit de l’équipe. Nous devrons bien réfléchir à cela, à qui mettre à droite. »