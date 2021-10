Ancelotti : « On ne peut pas jouer à son meilleur avec seulement deux jours et demi de repos »

Le Real Madrid a tenu bon pour une victoire 2-1 à Elche, avec Carlo Ancelotti soulagé d’entendre le coup de sifflet final. L’entraîneur n’était pas entièrement convaincu par la performance, mais a expliqué qu’un manque de temps de récupération entre le match d’Osasuna de mercredi soir et ce coup d’envoi de samedi matin était un facteur. Il a déclaré: «Après seulement deux jours et demi de repos, nous ne pouvions pas jouer avec beaucoup d’intensité ou d’énergie. C’est pourquoi nous avons dû jouer un bloc intermédiaire et rechercher des opportunités lorsqu’elles se présentaient. Vous ne pouvez pas jouer à votre meilleur avec seulement deux jours et demi de repos, même si ce n’est pas seulement un problème pour le Real Madrid. C’est un problème auquel chaque équipe est confrontée. Donc, même avec une avance de deux buts et un avantage masculin, ce n’était pas fini. Ce n’est jamais fini avant le coup de sifflet final. Heureusement, nous avons terminé le match avec trois points.

C’est à cause de la fatigue qu’Ancelotti a fait sortir ses deux arrières latéraux, Marcelo et Dani Carvajal, en même temps à la 65e minute. L’entraîneur a expliqué : « Ces changements n’ont été apportés que pour des raisons physiques car les deux n’ont pas beaucoup joué. Marcelo n’avait pas encore commencé un match. Ils ont bien joué, attaqué et bien défendu, mais je voulais mettre deux arrières latéraux plus frais vers la fin.

L’entraîneur a également expliqué que Luka Jović n’était pas en forme à 100% et que c’est pourquoi il n’a pas joué du tout. Concernant le Serbe, Ancelotti a déclaré : « Il s’est entraîné, mais ne s’est pas senti pleinement à l’aise. C’est pourquoi il n’a pas joué. Il n’était pas complètement remis d’une entorse au genou et c’est pourquoi nous avons joué Mariano, qui a bien fait et qui s’est engagé. Il a produit une belle passe décisive en première mi-temps et a réalisé trois ou quatre autres jeux offensifs. Il a fait un bon match. Son moment est arrivé aujourd’hui et il a bien fait. Son rôle est assez clair, car nous avons Karim Benzema comme partant, puis des attaquants comme Mariano et Jović quand il n’est pas là.

Enfin, l’Italien a parlé de Vinícius et de sa dernière excellente performance, tandis qu’on lui a également demandé son avis sur le dernier camouflet de l’ailier au Brésil. Ancelotti a répondu : « Il a confiance et joue bien et marque. Il s’habitue à jouer de manière plus centrale, ce qui prend du temps à apprendre car c’est différent d’avoir un tête-à-tête dans la zone par rapport à sur l’aile. Je ne suis pas un magicien, même si j’essaie de faire de mon mieux et de donner confiance à tous mes joueurs. Je n’ai rien à dire sur la décision du sélectionneur du Brésil, qui est un bon ami. »