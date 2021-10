Ancelotti parmi les personnes nommées dans la fuite de données de Pandora Papers – rapport

in

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, fait partie des personnes nommées dans les Pandora Papers récemment divulgués, selon El Pais.

Les Pandora Papers sont une collection d’environ 29 700 sociétés offshore liées à certaines des personnes les plus riches du monde. Plus de 300 politiciens de plus de 90 pays différents ont été révélés dans l’enquête à ce jour. 133 milliardaires de Forbes sont également inclus dans la fuite.

El Pais rapporte qu’Ancelotti est une personne qui aurait utilisé l’une des sociétés liées à des problèmes fiscaux. Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, aurait détenu un compte en Andorre alors qu’il dirigeait Barcelone. L’ancien joueur de Madrid et actuel du PSG, Angel Di Maria, a également été nommé.

Ancelotti a été inculpé pour la première fois par un procureur fédéral espagnol, soupçonné d’avoir évité environ 1 million d’euros d’impôts alors qu’il dirigeait Everton l’année dernière. Ces allégations concernaient les recettes fiscales de 2014-15 provenant des droits à l’image lors de son premier passage à la direction du Real Madrid.

Ces nouvelles fuites font suite aux Panama Papers massivement divulgués en 2016, qui ont également nommé plusieurs personnalités du football dont Lionel Messi.

L’enquête est en cours car il y a près de 12 millions de documents à parcourir provenant de différentes sociétés offshore.