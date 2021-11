Ancelotti : « Peut-être que l’évaluation de Bale par l’équipe médicale galloise n’était pas correcte »

Carlo Ancelotti a eu sa première conférence de presse en deux semaines samedi et il a discuté d’un certain nombre de sujets, révélant qu’Eden Hazard est absent ce week-end pour cause de maladie et discutant également de la dernière blessure de Gareth Bale.

L’entraîneur a commencé, cependant, en discutant du programme intense qui nous attend, en déclarant: « Je suis assez heureux en ce moment parce que nous n’avons pas beaucoup de blessures, avec Rodrygo de retour cette semaine et Fede Valverde peut-être de retour la semaine prochaine. L’équipe est plutôt en forme pour ces matches, qui sont aussi des matches très difficiles. Je pense que les joueurs sont habitués aux périodes intenses. L’effectif est prêt à continuer la bonne forme que nous avions avant cette trêve internationale. Ce n’est pas la première fois que nous devons jouer plusieurs matchs d’affilée. Mais, c’est clair que c’est trop. Tout le monde dit ça. Les joueurs, les clubs et les entraîneurs le disent tous. Cela doit changer. Ce n’est pas bon pour le football. Que ce soit à travers une Super League ou autre chose, je ne sais pas. Je ne suis pas le mieux placé pour le dire. Ce que je sais, c’est qu’il y a trop de matches et trop de blessures et que la qualité du football est réduite. Il faut que ça change.

Ancelotti est déterminé à maintenir la bonne forme qu’a connue le Real Madrid entre les pauses internationales d’octobre et de novembre, lorsqu’il en a remporté cinq et a fait match nul lors de l’un de ses six matches. Il a expliqué : « Après la dernière pause, nous nous sommes beaucoup améliorés et avons eu plus de cohérence dans les performances et les résultats. Nous devons continuer dans cette veine, car nous avons tellement de matches importants à venir. Je suis convaincu que nous ferons bien les choses d’ici Noël.

Ancelotti sur la dernière blessure de Bale

L’un des principaux sujets de discussion a été la nouvelle blessure subie par Bale avec le Pays de Galles, qui l’empêchera d’entrer pendant plusieurs semaines. L’entraîneur a commencé par déclarer que Bale avait le feu vert médical lorsqu’il est parti rejoindre le Pays de Galles, mais que l’équipe médicale galloise a également effectué une évaluation. L’Italien a déclaré: « Je pense que sa situation était assez claire avant qu’il ne parte car il avait le feu vert médical et se rendit au Pays de Galles, où ils allaient faire une évaluation. Ils pensaient qu’il pouvait jouer, mais il s’est blessé. Peut-être que cette évaluation n’était pas si correcte. Maintenant, nous voulons récupérer ce joueur car nous pensons qu’il peut nous être utile cette saison. Nous devons bien faire les choses pour le récupérer bientôt pour nous.

Interrogé sur les accusations selon lesquelles Bale se soucie davantage de son équipe nationale que de son club, Ancelotti a répondu : « Il est clair qu’il aime vraiment son équipe nationale, mais il veut aussi jouer pour le Real Madrid. Je peux voir son envie de jouer pour le Real Madrid à l’entraînement. Pour jouer pour le Pays de Galles, il sait qu’il doit aussi bien s’entraîner et bien jouer au niveau des clubs. Nous devons respecter son caractère. Il est clairement mécontent d’être à nouveau blessé. Il n’y a pas de conflit avec lui. Nous voulons juste qu’il se rétablisse le plus tôt possible.

Ancelotti sur le match contre Grenade dimanche

Une tentative de susciter la controverse a été rejetée par Ancelotti, lorsqu’on lui a demandé s’il était injuste que le Real Madrid ait le match de Grenade ce week-end dimanche, ce qui leur donnera moins de temps de repos avant leur match à l’extérieur de la Ligue des champions contre Sheriff mercredi. Ancelotti a répondu : « Si nous avions joué samedi, nous aurions eu moins de temps pour récupérer les joueurs sud-américains. Avoir le match dimanche, c’est bien.

Ancelotti sur l’utilisation des vidéos tactiques

L’entraîneur a déjà parlé cette saison de l’utilisation de vidéos tactiques par le Real Madrid et il l’a fait à nouveau ici, en déclarant : « Nous utilisons beaucoup de vidéos parce que nous n’avons pas beaucoup de temps pour travailler intensément la tactique sur les terrains d’entraînement. Par exemple, avec Militão, qui est revenu hier, je dois lui montrer une vidéo de ce qu’il a bien fait et de ce qu’il n’a pas bien fait car on ne peut pas voir ça sur le terrain. Mes assistants font des vidéos pour chaque joueur et puis nous avons aussi des vidéos collectives. Les vidéos sont très courtes car je ne veux pas qu’ils regardent des vidéos d’une demi-heure ou d’une heure. Ils durent 10 ou 15 minutes. Ces vidéos tactiques ne sont pas censées être des films.

Ancelotti sur les débuts de Xavi

Enfin, on a demandé à Ancelotti s’il regarderait le Barcelone contre l’Espanyol ce samedi soir depuis l’hôtel de l’équipe. Il a confirmé qu’il le ferait en disant : « Je pense que ce sera un match intéressant et je le regarderai. Je pense que Xavi apportera quelque chose de nouveau à l’équipe et au club. Il va falloir lutter contre eux jusqu’à la fin de la saison. Je suis sûr que nous verrons de nouvelles choses.