Ancelotti : “Quand il s’agit de style, vous devez tenir compte de l’histoire d’un club et de vos joueurs actuels”

Les conférences de presse de Carlo Ancelotti ont été une bouffée d’air frais cette saison et nous en avons désormais quatre par semaine, la dernière ayant lieu ce mardi.

L’Italien a discuté d’un certain nombre de sujets différents, y compris le débat qui a lieu tout à l’heure au Barça pour savoir si la victoire ou le style est plus important. Tout en lançant sa réponse, il a déclaré: «Eh bien, vous avez plus de chances de gagner si vous jouez bien. Mais qu’est-ce que bien jouer ou bien jouer ? Cela peut aussi signifier bien défendre. Le maître mot pour moi est équilibre, bien faire avec et sans ballon. En matière de style, chaque entraîneur doit regarder l’histoire d’un club et les qualités des joueurs dont il dispose. Ces deux facteurs sont importants.

L’entraîneur s’est ensuite tourné vers le Real Majorque et a révélé qu’il prévoyait des rotations. Il a déclaré : « Je dois évaluer l’état des joueurs qui ont joué beaucoup de minutes. Je pense faire quelques rotations, mais voyons d’abord la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Mais oui, nous pensons faire des rotations. Il est difficile de choisir les files d’attente. C’est normal que ceux qui ne jouent pas ne soient pas contents. Si Marco Asensio, Isco ou Luka Jovic ne sont pas contents de ne pas jouer, c’est bien. Mais, Asensio, Isco et Jovic s’entraînent bien. Tous les trois auront des minutes à un moment donné.

Ancelotti sur la sortie du ballon par l’arrière

Interrogé sur le fait de sortir le ballon de l’arrière et pourquoi le Real Madrid le fait parfois avec trois défenseurs et parfois avec deux, il a déclaré: “Parfois, nous sortons le ballon avec trois et parfois avec deux. Cela dépend de la façon dont l’opposition est constituée. Nous l’avons fait à trois contre Valence à cause du pressing de leurs deux premiers. Cela changera à chaque match.

Ancelotti sur les blessures

Il manque encore plusieurs joueurs au Real Madrid pour cause de blessure et Ancelotti a été interrogé sur les problèmes physiques persistants, mais il ne s’est pas plaint. Il a déclaré : « C’est un problème pour toutes les équipes, comme nous l’avons vu avec les problèmes de Valence l’autre jour. Cependant, nous avons une équipe assez complète et nous devons vivre avec les blessures. »

Ancelotti sur Vinicius

Comme cela a été le cas lors de toutes les conférences de presse cette saison, Vinícius a été élevé et on a demandé à Ancelotti s’il profitait de la non-arrivée de Kylian Mbappé. À cela, il a répondu : « Non, je pense que Vinicius se porte bien parce qu’il est plus mature, confiant et travaille sur toutes ses qualités. Je pense que la même chose se serait produite même si d’autres joueurs étaient arrivés. Il va très bien et n’est pas encore fatigué. Il a 20 ans et peut continuer à jouer plusieurs matchs d’affilée.