Ancelotti reconnaît que le Real Madrid a souffert “en première mi-temps”

16/09/2021 à 03h44 CEST

. / Rome

Carlo Ancelotti, entraîneur italien du Real Madrid, ont reconnu avoir souffert « dans la première partie & rdquor; lors de la victoire contre l’Inter Milan (0-1), mais assurait en même temps que les Italiens dépensaient « beaucoup d’énergie & rdquor; pour cela et ils l’ont payé en seconde mi-temps, où son équipe a joué « mieux & rdquor ;. « La victoire est méritée par les joueurs car ils ont travaillé, nous avons souffert en première mi-temps et nous avons mieux joué en seconde partie. Dans un match aussi intense, lorsque vous mettez un nouveau joueur, cela aide beaucoup et ils ont très bien fait & rdquor;, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. « Le match était très intense. Il faut noter que l’Inter a dépensé beaucoup d’énergie en première mi-temps et l’a payé en seconde période. Le match était même physiquement, où ils ont fait mieux dans le premier et nous dans le second. Le niveau physique de l’équipe est très bon car j’ai des joueurs avec beaucoup d’énergie physique & rdquor ;, a-t-il ajouté à propos de l’aspect physique. “Courtois nous a sauvés dans la première partie ; il a fait deux ou trois arrêts de haut niveau. Défensivement on n’a pas mal fait, on a perdu du ballon dans la surface de réparation, mais pour le reste ils ont tous très bien joué & rdquor;, a-t-il analysé.

Ancelotti a réfléchi au rôle du Brésilien Rodrygo s’en va, au-delà de son objectif : « Le nombre de minutes n’est pas si important. Ceux qui viennent du banc peuvent déterminer le match, Rodrygo a eu un très bon rôle ce soir, pas parce qu’il a marqué à la dernière minute, parce qu’il a beaucoup travaillé en défense. Son rôle est celui d’un joueur important qui peut jouer dès le début ou sortir du banc et être décisif & rdquor;, a-t-il déclaré. A son entrée, le Belge Eden Hazard s’est retrouvé sans jouer : « J’ai pensé à le sortir en seconde période, mais comme l’Inter a fermé très fort le centre j’ai décidé de mettre un joueur sur l’aile, comme Rodrygo et Vinicius pour essayer de attaque de l’extérieur & rdquor;, a expliqué.

Celui qui a participé et fait ses débuts en Ligue des champions, c’est le Français Eduardo Camavinga. Et il l’a fait avec l’aide du but de Rodrygo après avoir fait ses débuts en marquant dans la Liga Santander dimanche dernier. “C’est un joueur qui peut jouer pour le Real Madrid et nous l’avons engagé pour cela. Il faut être patient avec lui pour qu’il ait l’opportunité de bien progresser, il le fait et c’est un joueur avec beaucoup de qualité ; doit améliorer l’aspect défensif et le fera à l’avenir & rdquor ;. « Je pense que nous avons des jeunes très forts, avec beaucoup de qualité. Il faut mettre de l’expérience, c’est normal dans ce type de jeu. L’équipe a des jeunes avec beaucoup de qualité & rdquor;, il valorise les jeunes de l’équipe.

Ancelotti a également expliqué pourquoi le Suisse David Alaba a joué comme central, la position qui sera habituelle pour l’avenir, et l’Espagnol Nacho Fernández, avec une jambe différente, sur le côté gauche au lieu de l’équipe de jeunes Miguel Guitérrez, qui a commencé dans la dernière deux matchs de Ligue. « Surtout à cause de l’expérience, c’est la décision de choisir Nacho. Miguel a joué dimanche soir, il n’était pas si frais et c’était un match dans lequel l’expérience est très importante. Si ça va, s’il n’y a pas d’urgence, Alaba jouera central & rdquor;, a-t-il révélé.

Inzaghi : “On est face à un gardien qui a du mal à marquer des buts”

Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter Milan, s’est livré ce mercredi à la performance du Belge Thibaut Courtois, un gardien de but “pour qui il est très difficile de marquer des buts”, qui a réalisé au moins trois arrêts valables et conduit au triomphe du Real Madrid. “Il fallait faire plus attention, il restait une minute. C’est dommage, mais nous devons regarder vers l’avenir, voir comment nous rivaliserons avec Madrid. J’ai demandé de la personnalité et du courage et nous les avions, malheureusement nous nous sommes mesurés avec un gardien qui est très difficile à marquer des buts“Inzaghi a déclaré à la fin du match de San Siro, s’adressant à” Amazon Prime Video “. “Je suis vraiment désolé pour nos fans, notre club, nos joueurs. On a tout donné, mais contre ces équipes dès que tu baisses ta concentration elles te punissent”, a-t-il ajouté.

L’Inter a rencontré Courtois à San Siro et a fini par succomber à la 89e minute face à un but de Rodrygo du Français Eduardo Camavinga. “Je vais rester sur la façon dont nous avons attaqué Madrid, nous étions bons sur le terrain. Ce que je n’ai pas aimé, ce sont tous ces arrêts de Courtois, car nous devions en faire un meilleur usage”, a déclaré Inzaghi.

Lautaro : “On connaît le niveau de Madrid”

Pour sa part, l’Argentin Lautaro Martinez, l’attaquant de l’Inter Milan, a exprimé ce mercredi ses remords pour la défaite, mais a souligné le niveau de l’équipe madrilène, treize fois championne d’Europe. “Nous savons à quoi ressemble cette compétition et nous connaissons le niveau de Madrid. Si vous ne marquez pas de buts contre une équipe comme Madrid, il est possible qu’à un moment donné, ils vous punissent. Nous devons améliorer les choses mal faites, mais là étaient également des choses positives en première mi-temps. Nous reviendrons. pour en sortir », a déclaré Lautaro dans des déclarations fournies par l’Inter. “Maintenant, on pense à Bologne en Serie A, une autre équipe compliquée. Je m’attends à un match physique. Nous devons nous reposer et nous préparer au mieux”, a déclaré Lautaro.

Alex Cordaz, le troisième gardien de l’Inter Milan, a assuré que son équipe ne peut plus laisser de points si elle veut avoir des options pour se qualifier pour le tour. “Nous avons joué un grand match. Dommage pour le résultat, mais la route est encore longue et nous avons tout à récupérer”, a déclaré Cordaz, qui était sur le banc à San Siro, dans des déclarations fournies par l’Inter. “Nous ne pouvons pas perdre de points. Nous devons obtenir le maximum. Nous connaissons notre valeur et nous avons des idées de match claires. Nous sommes confiants quant à l’avenir de notre phase de groupes.”