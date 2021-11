Ancelotti se plaint d’offrir à Liverpool la chance de signer la star du Real Madrid « Klopp aime »

Liverpool aurait de fortes chances de renforcer ses options de milieu de terrain avec le Real Madrid ouvert à la vente d’un joueur très admiré par Jurgen Klopp.

Les Reds n’ont pas encore choisi leur meilleur milieu de terrain cette saison, avec Fabinho, Thiago, Jordan Henderson, Naby Keita, James Milner, Curtis Jones et Alex Oxlade-Chamberlain tous des rôles tournants. Ils semblaient avoir trouvé la réponse chez le jeune Harvey Elliott, mais une blessure cruelle à Leeds a mis ces plans en attente. À vrai dire, les Reds n’ont pas encore vraiment remplacé Georginio Wijnaldum, parti en transfert gratuit l’été dernier.

Cependant, selon El Nacional, Liverpool pourrait bientôt trouver une réponse sous la forme de la star de Los Blancos Federico Valverde.

L’Uruguayen a glissé dans la hiérarchie du milieu de terrain du Real sous Carlo Ancelotti. En effet, la signature estivale d’Eduardo Camavinga signifie que Valverde n’est même plus le quatrième choix au Bernabeu.

En effet, avec Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro à sa disposition, des rapports en Espagne affirment que Valverde pourrait être sacrifié.

De plus, le Real essaie activement de réduire son équipe et de se déplacer le long d’un certain nombre d’étoiles indésirables. À cette fin, un rapport de samedi a affirmé qu’un certain nombre de stars de premier plan seraient autorisées à partir.

En tant que tel, El Nacional estime qu’il y a de fortes chances que Liverpool appelle Valverde. Le rapport selon lequel le milieu de terrain tigre a des caractéristiques que Klopp « aime » et qu’il « savourerait » la chance de l’amener à Anfield.

Le joueur de 23 ans coûterait probablement 51,2 millions de livres sterling (60 millions d’euros) dans la région et ne serait donc pas bon marché.

Cependant, l’étoile coiffée 35 fois offre des qualités que peu d’autres stars des Reds offrent et est en quelque sorte un maître des arts sombres. Le milieu de terrain de Liverpool a manqué d’un peu de ruse et de savoir-faire depuis le départ de Wijnaldum.

Et le rapport affirme que Valverde pourrait pousser à partir en janvier après avoir été frustré par le manque de confiance d’Ancelotti.

Les commentaires de Valverde soulignent l’affection de Liverpool

Il semble que le mouvement éventuel intéresserait également le milieu de terrain.

Il a déjà admis son admiration pour les Reds et l’atmosphère piquante à Anfield.

S’exprimant en avril et avant leur quart de finale retour de la Ligue des champions, Valverde a révélé un faible pour Liverpool.

« Les Uruguayens ont tendance à soutenir l’équipe qui compte un Uruguayen », a déclaré Valverde.

« À ce moment-là, parce que Luis était à Liverpool, nous avons soutenu Luis. Je voulais que les choses se passent bien pour lui, je le ferai toujours avec une équipe qui a un uruguayen.

«Ça arrive avec [Edinson] Cavani à Manchester United maintenant aussi. Je veux que United gagne et qu’il marque des buts. Cette année-là, à peu près tout le pays a soutenu Liverpool.

LIRE LA SUITE: L’approche patiente de Liverpool devrait permettre une percée dans le transfert de West Ham