Ancelotti souhaite signer Richarlison pour le Real Madrid – rapport

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, souhaiterait retrouver son ancien attaquant à Everton, Richarlison, et a même été en contact avec l’attaquant ces dernières semaines, selon un rapport de Goal.

Alors qu’Ancelotti pourrait être intéressé à retrouver Richarlison à Madrid, le club restera probablement sur le marché des transferts s’il ne peut pas éloigner Kylian Mbappe du Paris Saint-Germain cet été. Richarlison ne serait pas une signature abordable pour Los Blancos, cela semble donc être l’un des rapports classiques qui suggèrent qu’un entraîneur veut un de ses anciens joueurs dans son nouveau projet.

De plus, Richarlison est plus à l’aise sur l’aile gauche, qui est aussi l’endroit préféré de Hazard et Vinicius. Cela signifie que si l’attaquant brésilien pourrait être une option intrigante en tant que remplaçant de Benzema si Madrid peut se débarrasser des contrats de Jovic et de Mariano, cette rumeur de transfert particulière n’est pas très probable.