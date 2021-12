Ancelotti : « Souvenez-vous que nous avons gagné 22 matchs d’affilée en 2014/15, avant une mauvaise deuxième partie de saison »

Le Real Madrid a fait un grand pas vers le titre 2021/22 de la Liga Santander en battant l’Atlético Madrid 2-0 dans le derby de dimanche. Lors de la conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti a expliqué qu’il était ravi de la performance de l’équipe.

Il a déclaré : « J’ai une équipe qui me permet d’être calme. Ils gèrent très bien les matchs et ils sont engagés défensivement. C’est une équipe, avec des joueurs de grande qualité. J’aime beaucoup ce que nous faisons défensivement, car nous nous sommes le plus améliorés dans ce domaine. Nous n’appuyons pas aussi haut, mais nous aimons ça parce qu’avec un bloc bas, nous avons plus d’opportunités de contre-attaque.

Cette victoire lui a valu 10 victoires consécutives, bien qu’Ancelotti se méfie de se laisser emporter compte tenu de ce qui s’est passé après une série de victoires record lors de la campagne 2014/15. Il a déclaré : « Nous sommes favoris en ce moment, vous pouvez le dire. Mais nous nous concentrons uniquement sur les prochains matchs. Une chute mentale peut être coûteuse, nous devons donc continuer. Quand j’étais ici auparavant, nous avons gagné 22 matchs d’affilée la deuxième année, mais la deuxième partie de saison ne s’est pas bien passée. Je ne l’oublie pas. Je suis content maintenant, mais je sais qu’il pourrait y avoir des dérapages en seconde partie de saison. Peut-être que l’expérience précédente peut m’aider à éviter les erreurs cette fois. Nous chercherons à être compétitifs dans toutes les compétitions que nous avons.

Ancelotti sur la prise de décision de Vinícius

Parlant de l’amélioration de Vinícius dans le dernier tiers, Ancelotti a rejeté l’idée qu’il est responsable de la croissance du Brésilien. Il a expliqué : « Je pense qu’il s’améliore tout seul. Je n’ai pas besoin de beaucoup lui parler. Ce que je lui dis, c’est d’être efficace et de ne pas dribbler juste pour le plaisir. Il doit faire des choses pour aider l’équipe. Aujourd’hui, il n’a pas continué à dribbler car il n’a pas pu gagner le face-à-face contre Marcos Llorente, mais il a quand même réussi deux passes décisives.

Ancelotti sur l’ovation de Modrić

Luka Modrić a été l’une des performances les plus marquantes du derby et a reçu une ovation lorsqu’il a été remplacé. À ce sujet, l’Italien a déclaré : « Il a réalisé une performance incroyable et spectaculaire, avec et sans ballon. Il a montré une grande personnalité et était extraordinaire.