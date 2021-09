Ancelotti : « Valverde à l’arrière droit signifiait qu’Asensio pouvait jouer au milieu »

Le Real Madrid a perdu ses premiers points à domicile samedi soir et Carlo Ancelotti a discuté du tirage au sort avec Villarreal avec la presse après le match.

Il a déclaré : « Ce n’était pas notre meilleur match de la saison. Villarreal a beaucoup gagné le ballon et c’était difficile. Mais, je ne pense pas que notre alignement était mauvais pour ce soir. Je pense que c’était la bonne.

Interrogé plus en détail sur son alignement, en particulier sur la décision de jouer Fede Valverde à l’arrière droit, il a déclaré: “Il peut jouer n’importe où. Ce n’est pas un arrière droit, mais cela signifiait que je pouvais mettre Marco Asensio au milieu, entre les lignes comme l’autre soir.

En conclusion, Ancelotti a été interrogé sur le milieu de terrain et sur Casemiro et Luka Modrić. Il a déclaré: «Ils ont eu des moments difficiles à cause de la presse de Villarreal et du fait qu’ils devaient couvrir beaucoup de terrain, mais ce n’était pas dû à la fatigue. Quand Modrić a avancé plus loin en seconde période, c’était mieux.