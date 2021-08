Ancelotti vient en aide à Everton en tant que Leeds, Leicester se joint également à la chasse à l’ailier

Everton, Leeds United et Leicester City se disputent les services de l’ailier du Real Madrid Marco Asensio, selon des informations en Espagne.

Asensio est tombé en disgrâce à Madrid après le retour de Carlo Ancelotti en tant qu’entraîneur. L’ancien patron des Toffees doit se débarrasser de certains joueurs de son équipe nouvellement héritée et Asensio est l’un des plus à risque. Son nouvel entraîneur préfère les autres joueurs, il pourrait donc être écarté.

Le joueur de 25 ans est avec Madrid depuis 2014, date à laquelle ils l’ont signé de Majorque et l’ont prêté directement. Un autre prêt, avec l’Espanyol, a suivi, avant qu’il ne devienne un joueur de l’équipe première du Real à partir de 2016.

Il a marqué des buts à deux chiffres lors de chacune de ses deux premières saisons dans la capitale espagnole. Cependant, sa troisième saison a été légèrement moins productive et sa quatrième a été entravée par une blessure au LCA. Son temps de jeu a augmenté la saison dernière, mais il n’en a peut-être pas montré assez pour relancer sa carrière dans le Real.

Délaissé par l’Espagne pour l’Euro 2020, comme tous ses coéquipiers éligibles, il n’a qu’une seule casquette pour son pays depuis début 2020. Pour éviter que sa carrière ne s’amenuise davantage, un départ de Madrid peut s’avérer nécessaire.

Ce faisant, Asensio pourrait se retrouver en Premier League. Il a déjà été lié à Liverpool, Arsenal et Tottenham, mais pour être réaliste, il faudra peut-être chercher ailleurs.

Cela dit, il est toujours capable de jouer pour un club décent, c’est pourquoi il est maintenant appelé à passer à l’une des trois équipes, qui espèrent toutes terminer dans la première moitié cette saison.

Selon Fichajes, Asensio est une cible pour Everton, Leeds et Leicester.

Dans le cas d’Everton, une décision verrait Ancelotti revendre un joueur au club dont il a quitté plus tôt cet été. Le retour au Real était une offre trop belle pour être refusée pour lui, ce qui a à son tour jeté le doute sur certains de leurs joueurs – aucun plus que James Rodriguez.

Ancelotti a été un facteur majeur pour convaincre Rodriguez de le retrouver dans un troisième club l’été dernier. Le meneur de jeu colombien admet maintenant qu’il ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Ainsi, s’il part, Fichajes s’attend à ce qu’Everton remplace Asensio.

Leeds et Leicester regardent Asensio

Alternativement, Leeds pourrait faire un pas pour lui si sa poursuite de son compatriote Adama Traoré échoue. Ils auraient fait une offre pour l’ailier des Wolves, mais sont conscients qu’Asensio serait moins cher.

Bien qu’ils aient des styles de jeu différents, Leeds aime les deux joueurs et évaluera donc leurs options entre les deux.

Enfin, Leicester a besoin d’un ailier après que le joueur prêté de la saison dernière, Cengiz Under, n’ait pas impressionné et ne soit pas revenu. Asensio leur donnerait plus de garanties et les aiderait à se classer parmi les quatre premiers.

Ils ont occupé un tel espace pendant la majeure partie des deux dernières saisons, avant de tomber à chaque fois à la dernière haie. Faire venir un joueur du calibre de la Ligue des champions peut les aider à franchir la ligne, ce qui en fait une troisième chance.

Fichajes pense que c’est le moment idéal pour le Real de vendre Asensio, dont le contrat expire en 2023. Sa forme aux Jeux olympiques cet été n’a pas été trop encourageante, donc sa valeur est en baisse.

Ce qui peut être un problème pour le Real, cependant, pourrait être une opportunité pour l’un de ses trois admirateurs de Premier League. Dans le bon environnement, Asensio a tout le temps de se remettre sur les rails, ce qui pourrait être une signature judicieuse.

