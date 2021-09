Ancelotti : « Vinícius garde son sang-froid lorsqu’il passe au but »

in

Carlo Ancelotti était satisfait de la force offensive du Real Madrid lors de sa victoire 5-2 sur le Celta Vigo dimanche soir, mais il a de nouveau été frustré par la fragilité défensive de l’équipe.

S’exprimant après la victoire, il a déclaré à la presse: “Je pense que nous avons montré beaucoup de qualité en attaque avec Karim [Benzema], Louka [Modrić], [Eden] Hazard et Vinicius. Avec Miguel Gutierrez aussi, qui a inscrit un centre sur l’un des buts de Karim. Mais, l’organisation défensive n’était pas si claire. Nous nous sommes rendu la tâche difficile avec ce qui s’est passé au début. On a fait une super seconde mi-temps, mais on a trop donné en début de match. C’est vrai qu’il nous manquait des joueurs importants comme David Alaba ou Ferland Mendy, mais nous devons absolument nous améliorer à l’arrière. Nous devons faire mieux quand nous n’avons pas le ballon.

Interrogé spécifiquement sur Vinícius, Ancelotti a déclaré à propos du Brésilien : « En ce moment, il joue à un très haut niveau et fait très bien les choses en début de saison, aidant beaucoup l’équipe. Il doit continuer. Il a confiance en ce moment, mais il reste calme. Quand il est au but, il garde son sang-froid.

Enfin, l’entraîneur a été interrogé sur le retour au Bernabéu et ses réflexions sur ce qui a été une soirée spéciale pour les fans du Real Madrid. Il a déclaré : « Ce sera le meilleur stade du monde. Nous étions ici il y a deux semaines et il semblait impossible que vous puissiez jouer ici, mais nous l’avons fait. Les supporters nous ont beaucoup aidés dans les moments difficiles du match. L’ambiance au Bernabéu était très bonne ce soir.