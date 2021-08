Ancer remporte le FedEx St.Jude Invitational et fait ses débuts sur le PGA Tour

Le Mexicain Abraham Ancer a été proclamé champion du tournoi FedEx St. Jude Invitational sur le PGA Tour ce dimanche, en s’imposant avec un birdie au bris d’égalité face au Japonais Hideki Matsuyama et à l’Américain Sam Burns, après les trois 264 coups ajoutés (-16).

Bien qu’Ancer n’ait pas eu le meilleur bilan au quatrième tour, il l’a terminé avec 68 coups sûrs (-2) à 63 (-7) présentés par Matsuyama et 64 (-6) par Burns, Il a répondu dans le bris d’égalité qui a été joué sur la normale 4 du 18e trou.

Les trois golfeurs ont terminé le premier 18e trou avec le par, mais sur le deuxième Ancer a été le meilleur, réalisant le birdie (3) qui lui a valu le titre, le premier qu’il a obtenu en tant que professionnel après avoir dépassé le par de Matsuyama et Burns.

Le grand vaincu était l’Américain Harris English, qui a atteint le quatrième tour en tant que leader avec deux coups d’avantage, qu’il a maintenu dès le premier jour, mais a perdu le contrôle de ses coups en réalisant la pire manche avec un bilan de 73 (+3) pour cumuler 265 (-15), ce qui lui a coûté le titre.

Son compatriote Bryson DeChambeau et l’Australien Cameron Smith, qui se partageaient la deuxième place avant le quatrième tour, n’ont pas pu non plus avec la régularité d’Ancer et l’inspiration de Matsuyama et Burns.

Avec Ancer, le Chilien Joaquín Niemann a laissé son meilleur match avec une domination complète dans tous les coups pour le dernier tour, à la fois long et du green avec le putt, et a réalisé un record de 67 impacts (-3), ce qui lui a permis d’accumuler 273 (-7).

Niemann, qui a réussi six birdies et trois bogeys, a récupéré 15 positions pour terminer 17e, une position qu’il partageait avec cinq autres joueurs, dont l’Américain Phil Mickelson.

L’Espagnol Sergio García est passé de la meilleure performance au troisième tour à la pire du tournoi lors des adieux et a terminé avec un record de 72 (+2) et avoir un total de 275 (-5) qui lui a coûté neuf places et terminer vingt-sixième.

Alors que le Mexicain Carlos Ortiz a continué sans récupérer son meilleur match, celui qu’il avait au tour initial, et a complété le dernier avec un record de 72 (+2) et un total de 278 (-3) pour perdre quatre positions et descendre. au 36.