Anchorage Digital lève 350 millions de dollars lors d’un tour de table de série D

Anchorage Digital, l’une des principales sociétés de stockage de cryptage, a levé 350,00 millions de dollars (264,02 millions de livres sterling) dans le cadre de son tour de table de série D. Un rapport a révélé cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que le tour de table de série D a porté la valorisation totale de l’entreprise à $ 3,00 milliards (2,26 milliards de livres sterling). Le tour de table aurait inclus des investisseurs de renom, tels que la société de gestion KKR, Goldman Sachs, Andreessen Horowitz, les fonds de prêt Apollo.

Selon le rapport, les investisseurs du tour de table de série D acquerront une participation dans la société, qui a reçu une charte bancaire du Bureau du contrôleur (OCC) en janvier 2021. KKR, qui a investi dans Anchorage via sa technologie de génération Proxima Growth Fund II, a déclaré qu’il s’agissait de son premier investissement direct en capital dans une société d’actifs numériques.

Expliquant la décision d’offrir aux investisseurs une participation au capital, le président et cofondateur d’Anchorage, Diogo Monica, a déclaré :

Nous voulions nous assurer que tous ces grands noms de l’investissement sont de notre côté, car Anchorage se développe vraiment dans de plus grandes institutions financières.

Avec les fonds obtenus, Anchorage entend améliorer ses solutions d’infrastructure. Plus précisément, la société cherche à améliorer les solutions destinées aux sociétés financières mondiales et aux innovateurs en technologie financière.

Monica a ajouté qu’Anchorage avait également l’intention d’utiliser les fonds pour financer son expansion internationale, en veillant à ce que la société ait des statuts bancaires réglementés dans d’autres juridictions à travers le monde.

Les banques commenceront à proposer des crypto-monnaies en 2022

Dans une interview ultérieure, Monica a prédit que davantage de banques commenceraient à proposer des produits et services de cryptographie l’année prochaine. Il a noté que les institutions financières ont commencé à créer des produits liés à la cryptographie en 2020 et que ces offres entreront sur le marché entre le milieu de 2022 et la fin de 2022.

Si cette prédiction se réalise, Anchorage pourrait se développer énormément. La société a profité de la lettre bancaire assurée par l’OCC pour remporter des contrats avec des acteurs financiers traditionnels qui se lancent dans les crypto-monnaies. Bien que ces accords aient commencé comme des accords de garde, avec Anchorage comme gardien, ils ont évolué pour inclure des services tels que des pieux.

Selon Monica, le service de garde génère actuellement moins de 50 % des revenus d’Anchorage. Cependant, la société a élargi la gamme d’actifs dont elle dispose pour ses clients afin d’inclure des jetons non fongibles (NFT). À l’heure actuelle, Anchorage a plusieurs CryptoPunks pour Visa et d’autres clients. En plus de cela, la société a élargi sa clientèle pour inclure des agences gouvernementales telles que la FDIC et US Marshalls.

Malgré cette croissance rapide, Anchorage n’a pas l’intention de devenir public comme Coinbase et Robinhood. Selon Monica, le bilan de la société est en bon état car elle dispose toujours des 80,00 millions de dollars (60,35 millions de livres sterling) qu’elle a levés lors de son tour de table de série C en février.

La publication Anchorage Digital lève 350 millions de dollars dans son cycle de financement de série D est apparue en premier sur Invezz.