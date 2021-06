Anchorage Digital proposera des prêts garantis par Ethereum aux institutions avec une banque assurée par la FDIC, BankProv

Ethereum (ETH)

Anchorage Digital offrira des prêts garantis par Ethereum aux institutions avec une banque assurée par la FDIC, BankProv

La banque de dépôt de crypto Anchorage Digital se lance dans le secteur des prêts. La banque numérique proposera désormais des prêts adossés à des crypto-monnaies à ses clients. Le nouveau service est en collaboration avec la grande banque commerciale américaine BankProv.

Les nouvelles offres d’Ethereum d’Anchorage

Selon une nouvelle annonce, les clients d’Anchorage, principalement des institutions, qui détiennent Ethereum peuvent répondre à leurs besoins de trésorerie sans liquider leurs avoirs en crypto. Anchorage a fait l’actualité plus tôt cette année lorsqu’elle a obtenu la première charte nationale de banque de crypto-monnaie des États-Unis. Avec ce dernier partenariat, le dépositaire crypto permettra aux clients institutionnels d’accéder à des prêts fiduciaires sur BankProv en utilisant Ether comme garantie. Comme prévu, les clients possédant d’importants avoirs en Ether accéderont à une gamme de clients beaucoup plus large et vice versa.

Anchorage fournit également des prêts adossés au Bitcoin via un partenariat avec Silvergate Bank.

Ce dernier service de la société impliquerait également d’offrir des services de jalonnement pour des revenus supplémentaires tels que des récompenses en crypto-monnaie et la participation à la gouvernance en chaîne.

Contrairement aux banques comme Silvergate, avec principalement des clients crypto, BankProv a un plus grand nombre de clients traditionnels et est encore relativement nouveau dans l’espace crypto.

Parlant du partenariat d’Anchorage, le PDG de BankProv, Dave Mansfield, a déclaré que la banque prévoyait d’offrir plus de services à la communauté crypto. Mansfield a dit,

«Nous croyons fermement en notre mission selon laquelle le marché de la cryptographie devrait bénéficier du même accès et des mêmes droits aux outils de financement traditionnels que toute autre entreprise légale, bien capitalisée et conforme en Amérique. La technologie de gestion des garanties d’Anchorage est de classe mondiale, ce qui en fait un partenaire de confiance dans le secteur bancaire.

Anciennement connue sous le nom de The Provident Bank, BankProv est une filiale de Provident Bancorp, Inc. C’est la dixième banque la plus ancienne d’Amérique, opérant depuis plus de 200 ans.

Intérêt institutionnel croissant pour Ethereum

En raison de son statut de plus grande crypto-monnaie, les institutions ont toujours davantage privilégié Bitcoin tout en négligeant Ethereum. Cependant, tout cela commence à changer avec l’introduction de contrats à terme Ether par CME Group en raison de la demande croissante des investisseurs. Les banques et les plateformes de prêt crypto ont encouragé les prêts adossés à Bitcoin depuis un certain temps, mais ce n’est que récemment que les prêts adossés à Ethereum ont commencé à devenir une chose. Des plateformes comme BlockFi sont parmi les rares à proposer plusieurs prêts adossés à des crypto-monnaies, notamment des prêts Bitcoin et Ether. Abra est une autre société de crypto qui propose des prêts garantis par crypto à ses clients.

