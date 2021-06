Anchorage Digital s’associe à BankProv pour introduire des prêts adossés à des ETH | Invezz

Anchorage Digital a commencé à proposer des prêts garantis par Ethereum à ses clients institutionnels via Anchorage Financing. La société a annoncé cette nouvelle via un article de blog le 3 juin, notant qu’elle avait rejoint BankProv, la 10e plus ancienne banque des États-Unis, qui existe depuis plus de deux siècles. Cette décision ferait partie de l’objectif plus large d’Anchorage Digital de répondre aux besoins des investisseurs institutionnels en cryptographie.

Selon le billet de blog, le produit de prêt adossé à l’ETH cherche à offrir aux institutions un accès au capital sans trop de tracas. En effet, Anchorage contribuerait à assurer la sécurité de tout ETH garanti en gardant les fonds sous sa garde à la pointe de la technologie. Faisant la promotion de la technologie de gestion des garanties d’Anchorage, le PDG de BankProv, Dave Mansfield, a déclaré qu’elle est de classe mondiale et fait de la société un partenaire de confiance dans le secteur bancaire.

Mansfield a ajouté que ce service aiderait la banque à faire passer son offre de services complète pour la communauté crypto au niveau supérieur. Il a poursuivi en soulignant que la banque estime que le marché de la crypto-monnaie devrait obtenir les mêmes droits sur les outils de financement traditionnels que toute autre entreprise légale, bien capitalisée et conforme aux États-Unis.

Un moyen pour l’ETH de devenir un actif institutionnel

Commentant son partenariat avec BankProv, Anchorage a déclaré :

Nous pensons que l’avenir de l’infrastructure des actifs numériques sera façonné par une technologie de pointe et des partenariats mutuellement bénéfiques. Nous sommes ravis de nous associer à BankProv, dont l’engagement de longue date à connecter la technologie commerciale et une solide expérience en matière de conformité réglementaire s’aligne sur le nôtre.

Anchorage Digital, qui se décrit comme la passerelle vers les crypto-monnaies institutionnelles, offre une multitude de services, notamment la conservation, le trading et la participation à des actifs cryptographiques. La société propose également un produit de prêt adossé à la BTC.

En considérant l’ETH comme un actif institutionnel, Anchorage pourrait être l’un des nombreux facteurs déclenchant le flux d’investissements institutionnels dans le deuxième plus grand crypto par capitalisation boursière. Le BTC faisant l’objet de vives critiques en raison de sa consommation d’énergie, l’ETH pourrait facilement devenir la crypto-monnaie de choix pour les investisseurs institutionnels alors qu’il se rapproche du passage de son mécanisme de consensus de PoW à PoS.

Malgré ces nouvelles haussières, ETH n’a pas été en mesure d’afficher un bénéfice en raison du sentiment général baissier du marché actuel de la cryptographie. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH a perdu 8,85% au cours des dernières 24 heures pour changer de mains à 2 626,13 $ (1 859,76 £).

