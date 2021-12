Ancien cadre du PSG sur Mbappe : « Même dans la salle de bain il y avait des photos de Madrid »

L’ancien membre du conseil d’administration du PSG, Luis Ferrer, a parlé de la signature de l’attaquant du PSG Kylian Mbappe de Monaco dans une interview avec AS. Il mentionne les souvenirs du Real Madrid trouvés dans la maison du joueur de 23 ans.

« Je vais vous raconter une anecdote. Dans cette stratégie que nous avons esquissée, il y a eu un moment où nous lui avons rendu visite chez lui dans le quartier de [former PSG sporting director] Bondy Antero Henrique et moi. C’était fin mai, presque la saison terminée. Et soudain, je vais aux toilettes, et même dans la salle de bain elle-même, il y avait des photos de Madrid… Et j’ai appelé Antero, « Allez dans la salle de bain et voyez ce qu’il y a. » C’était notre situation… »

Ferrer a également parlé plus en détail de la décision du PSG de faire signer un accord permanent à Mbappe et des circonstances du monde du football à l’époque.

« C’était un travail de longue haleine, presque un an. Et Unai Emery était vital pour le faire venir, il s’est mouillé et a dit: « Avec moi, vous allez jouer en tant que starter. Quoi qu’il en soit, vous êtes mon joueur. Et c’est fantastique de pouvoir convaincre quelqu’un quand on n’a pas les mêmes outils, comme par exemple tout un Real Madrid. Et en plus de cela, il y avait une difficulté, les 222 millions de Neymar avaient fait que l’affaire ne pouvait pas être faite à ce moment-là, mais dans un an.