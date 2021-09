ancien de la CIA, des militaires, des diplomates reflètent

in

Des soldats de l’armée américaine de la 101e division aéroportée lors d’une mission de combat à partir d’un hélicoptère Chinook 47 le 5 mars 2002 dans l’Est de l’Afghanistan.

Keith D. McGrew | Armée américaine | . Actualités

Samedi marque le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 qui ont coûté la vie à 2 977 personnes et changé le monde à jamais. Il a modifié de façon permanente le paysage de la sécurité aux États-Unis et ailleurs, obligeant les gouvernements à revoir complètement leurs stratégies de défense, leurs politiques et leurs tactiques de lutte contre le terrorisme.

Vingt ans plus tard, les événements dans le pays même qui abritait les auteurs des attentats du 11 septembre – l’Afghanistan – ont vu la guerre contre le terrorisme boucler étrangement la boucle.

L’effondrement de l’Afghanistan à la suite du retrait des troupes américaines et sa prise de contrôle par les talibans – le groupe qui a hébergé al-Qaïda alors qu’il préparait ses attaques contre l’Occident – ​​représente pour beaucoup un échec symbolique et dévastateur.

Au cours des deux dernières décennies de la guerre contre le terrorisme, des millions de vies ont été perdues et des milliards de dollars dépensés. CNBC s’est entretenu avec la CIA, des vétérans militaires et diplomatiques de la guerre contre le terrorisme en cours, leur demandant ce qu’ils pensent que l’Amérique a appris – et n’a pas appris – depuis le 11 septembre 2001.

Qu’avons-nous appris depuis le 11 septembre ?

Nada Bakos, ancienne analyste de la CIA

« Honnêtement, je ne pense pas que nous ayons appris grand-chose ; je pense que nous sommes probablement destinés à refaire certaines de ces erreurs. Mais j’espère que nous en aurons fini avec les occupations géantes d’autres pays.

“J’espère que nous sommes arrivés au point où nous comprenons que nous ne pouvons pas étendre notre démocratie et reconstruire d’autres pays dans notre modèle, d’une manière que nous étions assez naïfs pour penser que cela fonctionnerait à ce moment-là.”

Jay, ancien vétéran de la marine américaine et de la guerre en Afghanistan

“Nous avons appris que 20 ans de guerre ont fait de nous les meilleurs au monde dans les tactiques des petites unités, mais continuer à lutter contre les insurrections n’est pas notre affaire.

Je pense que la conséquence (de l’Afghanistan) est que personne ne se précipitera pour intervenir. Partout. Jusqu’à ce que le traumatisme de tout cela ait disparu. Guillaume Patey Ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan et en Irak

“Je pense que beaucoup d’Américains ont appris à ne pas faire confiance à leur gouvernement. ‘Leadership’ a menti au public américain pendant 20 ans, alors que la situation réelle sur le terrain en Afghanistan n’était pas un mystère pour les personnes qui y ont servi. Cela dure depuis deux ans. décennies alors que les hauts dirigeants passent de l’armée ou du gouvernement à des emplois d’entrepreneurs de la défense bien rémunérés. »

Le One World Trade Center se reflète sur un bâtiment voisin avant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York, États-Unis, le 10 septembre 2021.

Carlos Barria | .

“Voici la chose effrayante cependant: je ne pense pas que le grand public ait appris quoi que ce soit. Ils n’ont pas été investis dans le GWOT [Global War on Terrorism] sur une grande Scale. S’ils l’avaient été, ils exigeraient des comptes pour l’ensemble, avec la débâcle de Kaboul comme catalyseur.”

Jay a demandé que son nom de famille ne soit pas divulgué en raison de restrictions professionnelles sur le fait de parler à la presse.

Fusionner le terrorisme avec la religion a été, je pense, la plus grosse erreur qui ait été commise. Nous avons créé des ennemis qui n’étaient pas là. Sayed Jalal Karim Ancien ambassadeur d’Afghanistan en Arabie saoudite

William Patey, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan et en Irak

“Nous avons certainement appris les limites de l’utilisation de la force dans le traitement d’un problème tel que le terrorisme mondial – nous avons appris que c’est plus compliqué, et que les démocraties libérales ne sont pas très douées pour consacrer le temps et les ressources nécessaires à faire le travail. Ils sont impatients et leurs horizons politiques sont très courts.

“Ce que nous avons également appris depuis le 11 septembre, c’est que la menace islamiste radicale reste aussi puissante que jamais, elle n’a pas disparu. Et surtout, nous avons appris que l’idéologie islamiste radicale n’est pas l’islam. C’est différent.”

“Nous continuons d’avoir des choses comme la guerre contre le terrorisme, la guerre contre la drogue. Ce sont des guerres qui échouent. Ce sont des questions sociétales et idéologiques en cours qui nécessitent des politiques complexes et difficiles qui ne sont pas facilement traitées par quelque chose d’aussi simple que la guerre.”

Sayed Jalal Karim, diplomate afghan et ancien ambassadeur en Arabie saoudite

“Je pense que l’intention des États-Unis était une bonne intention, car l’attaque du 11 septembre était une horreur pour tous. Je pense que la guerre globale contre le terrorisme est une cause justifiée.

“Mais fusionner le terrorisme avec la religion a été la plus grosse erreur, je pense, qui a été commise. Nous avons créé des ennemis qui n’étaient pas là.”

Les décombres du World Trade Center fument à la suite d’un attentat terroriste le 11 septembre 2001 à New York.

Porter Gifford | .

Cole T. Lyle, ancien vétéran de la marine américaine et de la guerre en Afghanistan et ancien conseiller militaire du Sénat

“Au cours des vingt dernières années, nous avons réappris que l’armée américaine ne peut pas être vaincue au niveau tactique ou, à de rares exceptions, au niveau opérationnel de la guerre. Mais les États-Unis peuvent être vaincus au niveau stratégique.”

Les États fragiles ou défaillants sont des foyers de terrorisme, et je pense que nous avons créé de nouveaux foyers. Tracy Walder Ancien officier, centre antiterroriste de la CIA

« Les décideurs politiques étrangers et de défense à Washington doivent commencer à penser à plus long terme aux intérêts stratégiques de l’Amérique dans le monde au lieu de choisir ce qui est dans leur meilleur intérêt à court terme. Le peuple américain doit exiger que ses représentants élus aient une solide compréhension de la fin stratégique. États dans tout conflit majeur à l’avenir. »

Le monde est-il un endroit plus sûr aujourd’hui ?

Tracy Walder, ancienne officier, Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA

“Le 11 septembre nous a obligés à faire face à une guerre des idées plutôt qu’à une guerre de personnes ou à la conquête de territoires et de terres. Je pense que nous sommes plus en sécurité dans la mesure où nous avons une meilleure compréhension de cela.

“Cependant, nous avons créé une certaine instabilité dans les pays à cause de ce que nous y avons fait depuis le 11 septembre. Les États fragiles ou en faillite sont des foyers de terrorisme, et je pense que nous avons créé de nouveaux foyers à la suite de cela.”

Nada Bakos, ancienne analyste de la CIA

“Je pense que nous avons fluctué jusqu’à la sécurité. Le gouvernement américain a attrapé des gens qui planifiaient des attaques et les a arrêtés avant qu’ils ne puissent agir, depuis le 11 septembre.

“Je pense que d’une certaine manière nous sommes plus en sécurité, je pense qu’à d’autres égards nos actions ont créé de toute évidence beaucoup plus de chaos et de dommages et – ISIS. Je veux dire, soyons réalistes, nous n’aurions pas ISIS si nous n’avions pas envahi l’Irak. Nous n’aurait pas al-Qaïda en Irak.”

Sayed Jalal Karim, diplomate afghan et ancien ambassadeur en Arabie saoudite

“Je ne pense pas que nous soyons plus dangereux maintenant, mais nous aurions pu être dans une bien meilleure position si nous avions équilibré la lutte contre le terrorisme sous tous ses aspects – éducation, économie, mentalité, au lieu de seulement militaire – et non fusionnés terrorisme avec la religion.

William Patey, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan et en Irak

“Cela a manifestement été plus sûr pour les États-Unis où ils n’ont pas eu d’attaque terroriste grave sur le continent américain depuis 20 ans. Mais l’Europe et le Moyen-Orient ont connu plus d’attaques terroristes … La menace s’est maintenant dispersée à travers le monde .

Les talibans prennent le contrôle de l’aéroport international Hamid Karzai après l’achèvement du retrait américain d’Afghanistan, à Kaboul, Afghanistan, le 31 août 2021.

Wali Sabawoon | Agence Anadolu | .

« Nous avons de meilleures défenses du renseignement ; il est beaucoup plus difficile pour les terroristes de monter des attaques complexes du genre de ce qu’était le 11 septembre … mais cette idéologie est toujours capable de produire des gens du pays prêts à faire des choses innommables. La prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans aura probablement encouragé ces personnes.

“La nature de la menace a changé – elle est moins concentrée et plus dispersée dans le monde entier. La franchise islamiste radicale est bien vivante.”

Ahmad Wardak, Expert en Afghanistan et ancien journaliste basé à Kaboul

« Je pense que les États-Unis sont beaucoup plus faibles qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans, principalement à cause des deux guerres qu’ils ont menées sans succès. Et si nous allons jusqu’à avant le 11 septembre, le Moyen-Orient était relativement pacifique.

« Si vous regardez les États défaillants, à la suite des invasions américaines au Moyen-Orient et en Afghanistan, tant de ces États défaillants sont sujets aux organisations terroristes. C’est une crainte pour la sécurité nationale.

Mon cœur me fait mal. Cela fait mal pour le peuple afghan qui n’a pas connu de paix réelle depuis des décennies… cela fait mal pour mon pays, dont l’honneur national a souffert. Cole T. Lyle ancien vétéran de la marine américaine et de la guerre en Afghanistan

“Je pense que le monde n’est pas dans un meilleur endroit qu’avant 2001. Maintenant, les États-Unis et leurs alliés au Moyen-Orient sont dans une position beaucoup plus vulnérable, l’Iran étant un hégémon régional – en l’absence de Saddam Hussein – et les talibans de retour au pouvoir en Afghanistan.

Comment décririez-vous vos sentiments, en réfléchissant à la situation actuelle ?

Tracy Walder, ancienne officier du Centre de lutte contre le terrorisme de la CIA

“Ces deux dernières semaines d’août, rien que pour moi, ont été incroyablement difficiles pour moi. J’avais l’impression que tout ce que je faisais n’avait pas d’importance. Comme tout le bien que j’essayais de faire était en quelque sorte effacé.

“Je me sens très frustré. J’ai vraiment l’impression que nous avons littéralement laissé des gens pendre là, pour mourir. Je ne blâme pas Biden, Trump, Obama – je ne blâme pas une seule personne. Tout cela est frustrant. Nous n’avons pas réussi à comprendre culturellement l’Afghanistan.

William Patey, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan et en Irak

“Je pense que le plus important est la frustration, combinée à la tristesse, car cela n’a pas dû être ainsi. Je pense que pour un investissement assez modeste par rapport à ce que nous avons investi auparavant, nous n’avons pas eu à subir une défaite totale.

Un homme pleure au mémorial du 11 septembre à l’occasion du 20e anniversaire des attentats du 11 septembre à Manhattan, New York, États-Unis, le 11 septembre 2021.

Mike Ségar | .

« Nous avons construit une armée afghane totalement dépendante du soutien aérien et de la logistique au quotidien, puis lorsque nous avons tiré le tapis sous eux et avons été un peu surpris lorsqu’ils se sont effondrés. La manière dont nous sommes partis était donc très frustrante. “

Jay, ancien vétéran de la marine américaine et de la guerre en Afghanistan

“J’espère vraiment que davantage de personnes à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement ont pris des notes et sont prêtes à remanier l’ensemble de l’appareil de sécurité nationale parce que nos adversaires du monde entier ont définitivement fait attention.”

Cole T. Lyle, ancien vétéran de la marine américaine et de la guerre en Afghanistan et ancien conseiller militaire du Sénat

“La guerre en Afghanistan a été la guerre la plus moralement justifiée à laquelle les Américains se soient engagés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les décideurs politiques y sont allés sans réfléchir à la fin du jeu, et maintenant nous en voyons les résultats.

« Qu’est-ce que je ressens à propos de la guerre en général ? J’ai mal au cœur. Cela fait mal pour le peuple afghan qui n’a pas connu une paix réelle depuis des décennies et qui vivra à nouveau sous la domination maléfique des talibans.

Un artiste rend hommage aux victimes des attentats à la bombe à l’aéroport international Hamid Kazrai de Kaboul, devant une école d’art à Mumbai, en Inde, le 27 août 2021.

Francis Mascarenhas | .

“Cela fait mal pour les familles Gold Star qui ont tout perdu. Cela fait mal pour mes frères et sœurs des forces armées américaines et britanniques qui ont perdu leurs amis. Cela fait mal pour mon pays, dont l’honneur national a souffert alors que nous laissons derrière nous des citoyens américains et le des gens qui se sont battus avec nous.”

William Patey, ancien ambassadeur du Royaume-Uni en Afghanistan et en Irak

“Les limites de la puissance militaire écrasante que l’Irak et l’Afghanistan ont montrées rendront les pays occidentaux très réticents à s’impliquer.

“Je pense que la conséquence est que personne ne se précipitera pour intervenir. N’importe où. Jusqu’à ce que le traumatisme de tout cela ait disparu.”