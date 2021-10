Ancien envoyé américain en Afghanistan : « Nous sommes tous mécontents » de la « phase finale laide » du retrait

L’ancien envoyé américain en Afghanistan, Zalmay Khalilzad, a déploré ce qu’il a décrit comme la « phase finale laide » du retrait militaire américain d’Afghanistan dans sa première interview depuis sa démission la semaine dernière.

Khalilzad, qui a été choisi en 2018 par le président de l’époque, Donald Trump, en tant que négociateur en chef des États-Unis avec les talibans, a déclaré à l’animatrice de « Face the Nation » de CBS News, Margaret Brennan, qu’il avait quitté l’administration Biden moins de deux mois après son chaos le 30 août. retrait parce que les débats internes n’étaient pas fondés sur la réalité.

L’ENVOYÉ SPÉCIAL DES ÉTATS-UNIS POUR L’AFGHANISTAN DÉTRESSE APRÈS SON RETRAIT

« L’une des raisons pour lesquelles j’ai quitté le gouvernement, comme je l’ai écrit dans ma lettre, est que le débat n’était pas vraiment, comme il devrait l’être, basé sur les réalités et les faits de ce qui s’est passé, de ce qui se passait et de nos alternatives », a-t-il déclaré. mentionné. « La décision a finalement été prise de mettre de côté les conditions et de suivre un calendrier. »

Khalilzad n’a pas critiqué le président Biden, mais a déclaré que le retrait qu’il avait négocié, connu sous le nom d’accord de Doha, visait à obliger les talibans à certaines conditions. Il a expliqué dans sa lettre de démission lundi que l’une de ces conditions qui ne se sont jamais concrétisées était que les talibans négocient directement avec le gouvernement afghan pour conclure un « accord de partage du pouvoir et un cessez-le-feu global et permanent ».

Il a déclaré à CBS que Biden avait choisi de se retirer d’Afghanistan sans ces certaines conditions car « il y aurait eu des conséquences » pour rester dans le pays après la date limite.

Brennan a riposté, notant que 13 militaires américains ont été tués lors de l’évacuation chaotique après que des kamikazes de l’EI-K ont attaqué l’aéroport de Kaboul.

« Donc ce n’était pas un retrait ordonné, » argumenta Brennan.

« Je ne dis pas que c’était un retrait ordonné », a répondu Khalilzad. « Ce fut une phase finale laide. Aucun doute là-dessus. Cela aurait pu être bien pire. Les Talibs ont aidé au retrait. Le général McKenzie vous dirait qu’ils ont fait tout ce que nous leur avons demandé de faire pendant cette phase finale.

« Cela aurait pu être bien pire », a-t-il poursuivi. « Kaboul aurait pu être détruit, des combats de rue en rue auraient pu avoir lieu. Je suis allé en Afghanistan après plus de 30 ans après le retrait soviétique et que s’est-il passé ? ont été bien pires. Cela aurait pu être bien pire. Cela peut encore être bien pire, ou cela peut aller mieux.

Khalilzad a également déclaré qu’il pourrait y avoir des « centaines » de citoyens américains encore bloqués en Afghanistan.

« Je pense qu’il est très probable que ce sera par centaines, mais nous ne savons pas », a-t-il déclaré. « La vérité, c’est que nous ne savons pas. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables du département d’État ont informé le personnel du Congrès la semaine dernière et leur ont dit qu’ils étaient en contact avec 363 Américains en Afghanistan et près de 176 résidents permanents légaux, dépassant de loin le chiffre de 100 que les responsables avaient estimé en septembre.

Khalilzad sera remplacé par son adjoint, Thomas West, qui a conduit la délégation américaine à cette dernière série de pourparlers à Doha.