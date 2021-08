Ancien Iced Earth Singer Stu Block: Jon Schaffer ‘F ** Ked Up Real Bad’

Ancien TERRE GELÉE chanteur Bloc Stu dit ça Jon Schaffer “très mal foutu” lorsqu’il s’est impliqué dans la violente manifestation au Capitole des États-Unis le 6 janvier qui a fait plusieurs morts, dont un officier de police du Capitole.

Il y a quatre mois, le TERRE GELÉE chef a plaidé coupable pour son rôle dans l’émeute du Capitole. Bien qu’il ait été initialement accusé de six crimes, notamment d’avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec du spray anti-ours, il n’a plaidé coupable que de deux chefs d’accusation : obstruction à une procédure officielle du Congrès ; et intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il est armé d’une arme mortelle ou dangereuse.

Bloquer, le chanteur d’origine canadienne qui avait dirigé TERRE GELÉE depuis 2011, a officiellement quitté le groupe en février, déclarant à l’époque que c’était « la meilleure décision à bien des égards » pour sa « croissance personnelle et professionnelle à l’avenir ».

Stu adressé Jonson implication dans l’émeute du Capitole ainsi que son départ de TERRE GELÉE dans une toute nouvelle entrevue avec The Metal Voice du Canada. Parlant de son ancien compagnon de groupe, il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous prenons tous de mauvaises décisions, mec, et [Jon] vraiment mal foutu. Et je suis sûr qu’il le sait, et je pense que tout le monde avec un demi-cerveau le sait… La ligne qui a été franchie en entrant et tout ce genre de choses… Il avait tellement de choses à faire. C’était honteux. Ça fait mal, parce que vous avez des projets, et tout d’un coup, vous ne pouvez pas dire à quelqu’un quoi faire – vous ne pouvez pas dire à une personne très volontaire quoi faire ; vous ne pouvez pas. Et donc ce serait des mots perdus.”

Il a ajouté: “En fin de compte, je ne le déteste pas. Je ne me tords pas de haine pour lui. Je me sens triste. Je me sens mal que tout se soit passé comme ça. Et peut-être qu’un jour nous ‘ Je vais parler. Je ne sais pas. Je ne suis pas trop sûr. Mais je pense qu’il sait que j’ai toujours une place dans mon cœur pour lui, parce que j’ai vu cet homme faire beaucoup de choses incroyables et merveilleuses pour les gens . Mais je veux juste passer à autre chose. Et c’est ce que c’est. “

En plus de Bloquer, bassiste Luc Appleton quitter TERRE GELÉE à la suite de Schafferl’implication de dans l’émeute du Capitole américain, avec le guitariste Jake Dreyer également soupçonné d’être parti.

Plus tôt ce mois-ci, Bloquer a annoncé son retour définitif à sonTERRE GELÉE bande DANS L’ÉTERNITÉ.

Avant de rejoindre DANS L’ÉTERNITÉ en 2005, Bloquer a commencé sa carrière musicale en chantant pour divers groupes à Vancouver, en Colombie-Britannique, au Canada. Après deux albums avec DANS L’ÉTERNITÉ, Bloquer rejoint TERRE GELÉE en 2011, avec qui il a enregistré trois LP : “Dystopie” (2011), “Les fléaux de Babylone” (2014) et “Incorruptible” (2017).

Selon CNN, procureurs et SchafferLes avocats de s’étaient mis d’accord pour recommander qu’il écope de trois ans et demi à quatre ans et demi de prison, en fonction de l’efficacité de sa coopération avec le gouvernement.

Le gouvernement a accepté de ne pas s’opposer Schafferla libération de pendant la phase de détermination de la peine.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer a accepté de coopérer avec les enquêteurs et potentiellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de Schaffer, le ministère de la Justice pourrait ensuite exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.



