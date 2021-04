Ancien joueur belge, De Bilde: « Hazard n’a jamais travaillé dur »

Eden Hazard a vécu un cauchemar depuis son arrivée au Real Madrid à l’été 2019. Des blessures ont complètement fait dérailler sa carrière et ont laissé le club espagnol sembler insensé d’avoir dépensé 120 millions d’euros pour un joueur en rupture de contrat la saison suivante. Dans une chronique pour Het Laatste Nieuws, basé en Belgique, Giles De Bilde – un ancien joueur d’Anderlecht et du PSV, ainsi qu’un international belge – était implacable dans sa critique de Hazard.

«Il a passé toute sa carrière à croire que son talent seul suffira à le faire passer, il n’a jamais travaillé pour cela», a expliqué De Bilde. «Vous rejoignez le plus grand club du monde, vous êtes une signature record – sachant que vous êtes le joueur qui remplacera Cristiano Ronaldo, et vous arrivez en surpoids. C’est Eden Hazard ».

De Bilde a ensuite remis en question l’éthique de travail et le professionnalisme de Hazard. «Hazard n’a jamais appris comment avoir un point de départ sur lequel travailler», a-t-il souligné. «De plus, il donne l’impression qu’il ne peut presque jamais, ou peut-être jamais, jouer à plein régime».

Depuis que Hazard a signé pour le Real Madrid, il a vu sa valeur marchande tomber à seulement 40 millions d’euros, selon Transfermrkt. Avec l’un des contrats les plus importants de l’équipe, coûtant à Madrid environ 35 à 40 millions d’euros par an en frais de transfert amortis, en bonus et en salaire, Hazard a handicapé la capacité de Madrid à allouer des fonds pour d’autres investissements. Le club et le joueur sont liés l’un à l’autre et Madrid espère que les commentaires de De Bilde sur l’éthique de travail de Hazard appartiennent au passé. Il est dans le meilleur intérêt du club et du joueur de faire tout ce qui est sous leur contrôle pour ramener le Belge sur le terrain et performer aux niveaux élites qu’il est capable de produire.