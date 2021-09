Ancien responsable de l’hôte de la saison 26

Le Bachelor a un nouvel hôte. TMZ rapporte que Jesse Palmer est le nouveau visage permanent de la franchise. Palmer remplace l’animateur de longue date Chris Harrison, qui se sépare après 25 saisons avec la série et son spin-off The Bachelorette au milieu d’un énorme scandale de racisme. Harrison a défendu les actions de la candidate de la saison 25 Rachel Kirkconnel, dont les photos d’elle assistant à une soirée sur le thème d’avant-guerre en 2018 ont refait surface au milieu de la saison. Harrison a déclaré que Kirkconnell méritait “la grâce”.

Palmer est lui-même un ancien célibataire. Il rejoint la saison 26, disant qu’il est humilié pour l’opportunité et attend avec impatience le concert. Le rapport note sa saison 2004, où Palmer a oublié le nom de certaines des femmes en lice pour son affection.

Palmer est un diffuseur de télévision et un ancien quart-arrière de la NFL. Il a joué dans la saison 5 de la série. “Pendant plus de 20 ans, ‘The Bachelor’ a apporté au monde des dizaines d’histoires d’amour inoubliables, y compris à un moment donné, la mienne”, a-t-il déclaré dans un communiqué, selon Yahoo News. “Tomber amoureux est l’un des plus grands cadeaux de la vie, et je suis honoré d’avoir l’opportunité de revenir à l’émission en tant qu’hôte cette saison pour offrir les derniers conseils de Bachelor tirés d’une expérience de première main et je suis reconnaissant de jouer un petit rôle dans son voyage. “

L’expérience précédente de Palmer à la télévision en dehors de The Bachelor l’inclut en tant que commentateur sportif sur ESPN et ancien contributeur spécial sur Good Morning America d’ABC. Il anime actuellement The Ultimate Surfer sur ABC. Palmer avait précédemment accueilli The Proposal en 2018, ainsi que les offres spéciales des parcs Disney et l’émission spéciale NFL Draft d’ABC.

Harrison dit qu’il n’est pas contrarié par sa sortie controversée. Il dit qu’il est heureux d’avoir retrouvé sa vie, laissant entendre que le spectacle lui a pris beaucoup de temps et qu’il doit y consacrer ses lundis soirs.