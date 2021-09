Ancienne brasserie Truman à transformer en complexe commercial

Les partisans ont insisté sur le fait que les développeurs ont donné au conseil de Tower Hamlets l’assurance que les petites entreprises ne seraient pas tarifées.

// Le plan des bureaux, des magasins et des restaurants de la brasserie Truman obtient le feu vert // Les critiques disent que le complexe coûtera cher aux entreprises du site de Brick Lane

Les plans d’espaces de bureaux, de magasins et de restaurants sur le site de la brasserie Old Truman ont reçu le feu vert des conseillers malgré des milliers d’objections.

Une proposition présentée par Old Truman Brewery Ltd comprend un immeuble de bureaux de cinq étages avec un espace commercial au rez-de-chaussée et au premier étage et un gymnase au sous-sol au 140 Brick Lane, des unités commerciales dans le bâtiment voisin au 146 Brick Lane et la rénovation et l’agrandissement du 25 Woodseer Rue pour un magasin et un espace de bureau.

Le projet comprendra plus de 3 500 mètres carrés de nouveaux bureaux, 15 unités de vente au détail et deux restaurants.

Les critiques du projet disent que le “centre commercial à plusieurs étages” sera placé au cœur de la communauté bangladaise en Grande-Bretagne.

“Les entreprises et les personnes locales seront chassées par la hausse des loyers”, a déclaré Apsana Begum, députée travailliste de la circonscription voisine de Poplar et Limehouse.

Malgré les nouvelles, les partisans ont insisté sur le fait que les développeurs ont donné au conseil de Tower Hamlets l’assurance que les petites entreprises ne seraient pas tarifées.

Ils disent que toute augmentation de la fréquentation qu’il apporte dans la région profitera aux entreprises indépendantes voisines.

Depuis l’arrêt de la production de bière il y a 25 ans, la brasserie Old Truman est devenue un centre créatif et culturel utilisé par 300 entreprises, principalement de petites entreprises.

Cliquez ici pour vous inscrire gratuitement à Retail Gazette