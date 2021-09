Anciens avocats en chef de la réglementation RBI pour les réglementations cryptographiques en Inde

La relation de l’Inde avec les crypto-monnaies est restée au mieux trouble. La situation est nettement aggravée par les régulateurs, qui ont pris l’habitude d’être timides sur le sujet.

Cependant, un ancien décideur a appelé la Reserve Bank of India à adopter la cryptographie et à approfondir l’ère de la monnaie numérique.

Construire le bon environnement pour que les actifs prospèrent

Plus tôt cette semaine, Rama Subramaniam Gandhi, ancien gouverneur de la Banque de réserve, a pris la parole lors de la conférence virtuelle inaugurale Hodl 2021. Gandhi avait tenté de pousser l’agence à adopter des crypto-monnaies et à créer un environnement propice à la prospérité des actifs en Inde, en vain.

L’événement inaugural Hodl, organisé par le Blockchain and Crypto Assets Council de l’Internet and Mobile Association of India, a réuni plusieurs personnalités de l’industrie indienne de la cryptographie. Ils avaient des représentants d’entreprises comme les principales bourses WazirX et CoinDCX, le service de trading ZebPay et le développeur de blockchain Polygon. Alors que beaucoup d’entre eux ont donné leur avis sur le potentiel de la blockchain et de la cryptographie pour améliorer la vie en Inde, le discours de Gandhi s’est davantage concentré sur l’angle réglementaire.

Gandhi avait dirigé la Banque de réserve de 2014 à 2017. Comme l’a souligné l’ancien décideur, les crypto-monnaies devraient être traitées dans le pays comme une marchandise ou un actif – et taxées de manière appropriée. Il a ajouté qu’un cadre réglementaire stable permettrait aux Indiens d’investir et de détenir plus facilement des crypto-monnaies.

« Les crypto-monnaies doivent être payées via les canaux de paiement normaux. S’ils ne le sont pas, il devrait être considéré comme miné et un impôt sur les plus-values ​​doit être prélevé. C’est comme une divulgation volontaire.

La position de Murky Crypto n’affectera pas le développement de la CBDC

La position de l’Inde sur la cryptographie a continué d’être très controversée. La Banque de réserve a interdit aux banques commerciales de traiter avec des sociétés de cryptographie en 2018, mais la décision a été annulée l’année dernière à la suite d’une décision historique de la Cour suprême.

Mais, les régulateurs n’avaient toujours pas terminé. La législation intitulée « Crypto-monnaie et réglementation de la monnaie numérique officielle Bill 2021 » a été introduite plus tôt cette année pour interdire la crypto, bien qu’elle n’ait pas été promulguée. L’Economic Times a rapporté en mai que le gouvernement pourrait envisager d’annuler l’interdiction de réglementer le commerce d’actifs numériques à la place. Mais, peu d’actions ont été faites dans les deux sens.

Malgré la position trouble sur la crypto, le gouvernement indien reste déterminé dans sa mission de créer une monnaie numérique de banque centrale (CBDC). S’adressant récemment à CNBC, le gouverneur de la Banque de réserve Shaktikanta Das a expliqué que les essais de CBDC pourraient commencer avant la fin de l’année.

Das a souligné que la Banque de réserve est très prudente dans la gestion d’une éventuelle roupie numérique, alors même que plusieurs autres pays dans le monde progressent dans la numérisation des devises. Il a expliqué que le chien de garde réglementaire est plus préoccupé par l’examen de l’impact de la CBDC sur le secteur financier, en particulier avec la politique monétaire affectée.

Sur le plan technique, la Banque de réserve étudie également les avantages d’utiliser la blockchain pour la CBDC proposée. Avec tout cela, Das a exprimé sa confiance dans la capacité de Reserve Bak à préparer un cadre pour commencer les tests d’ici décembre.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.