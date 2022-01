Anciens du Bayern Munich: Arsenal, Newcastle United, Leicester City intéressés par Philippe Coutinho du FC Barcelone, mais le salaire est un problème

Selon un rapport de The Mirror, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Philippe Coutinho est disponible pour un sous-sol d’aubaine.

En raison du salaire élevé du Brésilien, le FC Barcelone a du mal à trouver un acheteur, même avec le prix demandé d’environ 9 millions d’euros :

Barcelone veut une réponse définitive d’Arsenal d’ici mercredi sur la signature de Philippe Coutinho. Newcastle et Leicester lorgnent également l’ancien milieu de terrain de Liverpool, 29 ans, qui sera vendu par les géants de la Liga ce mois-ci.

Les Gunners veulent prêter le Brésilien Coutinho pendant six mois, avec une obligation d’acheter en été pour 5 millions de livres sterling plus des ajouts. Ils paieraient tout son salaire de plus de 200 000 £ par semaine pendant cette période. Mais le Barça préfère vendre maintenant pour 7,5 millions de livres sterling. Si les deux parties ne parviennent pas à s’entendre, il pourrait retourner au Brésil, où l’Atletico Mineiro et Palmeiras sont tous deux enthousiastes.