Anciens du Bayern Munich: Bastian Schweinsteiger rappelle que David De Gea a demandé une comparaison avec Manuel Neuer

Après la défaite 5-0 de Liverpool contre Manchester United à Old Trafford dimanche, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich et de Manchester United, Bastian Schweinsteiger, s’est rendu sur BBC 5 Live pour discuter de ce qui venait de se dérouler (Daily Mirror). C’était un affichage épouvantable de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjær qui était assez bien caractérisé avec le but refusé de Cristiano Ronaldo à la 53e minute et le rouge droit de Paul Pogba à seulement 15 minutes de la seconde mi-temps pour son tacle glissant dangereux qui a blessé Naby Keita. C’était la troisième défaite de United en Premier League cette saison et ils ont maintenant encaissé 15 buts en championnat cette saison.

On peut soutenir qu’un ou deux des cinq buts de Liverpool auraient pu être légèrement mieux traités par David De Gea, mais il n’est pas le seul joueur à blâmer pour ce qui était une performance très décevante tout autour. Lorsque Schweinsteiger récapitulait le match sur BBC 5 Live, il s’est souvenu de son propre mandat à Manchester United et de la façon dont De Gea lui demandait s’il était aussi bon que Manuel Neuer. « Quand je suis arrivé à Manchester United, De Gea a dit : ‘Dis-moi, suis-je meilleur que Neuer ?’ J’étais comme ‘Non, tu ne l’es pas. C’est un niveau différent. Il était en colère, mais j’ai expliqué pourquoi. Chaque fois qu’il faisait un bon match, il me le redemandait, je lui disais toujours qu’il n’était pas à ce niveau », a expliqué Schweinsteiger.

Au total, Schweinsteiger a passé deux saisons à United après son long mandat au Bayern et avant de rejoindre le Chicago Fire en MLS. Il n’a participé qu’à une seule rencontre contre Liverpool, lors de la saison 2015/16, lorsque United est sorti vainqueur 3-1, il a donc un avant-goût de l’importance de la rivalité pour les deux groupes de supporters. Alors que Schweinsteiger estime à juste titre que Neuer est une classe au-dessus de De Gea, la situation des gardiens de but à United n’est pas la solution absolue pour le moment; c’est un effort collectif.

Schweinsteiger a déclaré qu’il sentait qu’il ne voyait pas de stratégie claire de la part de United, et cela était évident dans la défaite contre Liverpool. Il a dit qu’il doit y avoir un équilibre approprié entre la défense et l’attaque qui n’est tout simplement pas là pour le moment. « C’est la façon dont vous jouez, quelle est votre stratégie. Si vous avez Cristiano Ronaldo et qu’il prend ses pauses en défense, mais s’il vous marque des buts dans la surface, c’est ce qu’il fait et ce que vous devez savoir. Si vous avez des défenseurs centraux qui ne peuvent pas créer des passes de qualité comme Leonardo Bonucci ou David Alaba. Tout est plus ou moins clair. Manchester United est toujours en cours. Ole Gunnar Solskjaer n’arrête pas de le mentionner. Cela prend trop de temps pour moi à mes yeux », a expliqué le Fußballgott.