Anciens du Bayern Munich: David Alaba a récemment expliqué ce que c’était que de s’adapter à la vie au Real Madrid

La Liga est une bête totalement différente de la Bundesliga, mais David Alaba s’est rapidement imposé dans la défense du Real Madrid après avoir rejoint le Bayern Munich l’été dernier. Jusqu’à présent cette saison, il a disputé un total de 24 apparitions dans toutes les compétitions alors que le Real Madrid a huit points d’avance sur Séville en tête de la Liga et il est devenu un leader défensif à l’arrière central aux côtés d’Éder Militão.

Alaba avait récemment indiqué clairement dans une interview qu’après 13 ans au Bayern, il était prêt à relever un nouveau défi, qui a été le principal moteur de la décision de quitter le club au lieu de renouveler son contrat malgré les meilleurs efforts du front office. « Quand vous grandissez avec le football, vous savez que le Real Madrid est le plus grand club du monde, donc rien ne m’a surpris quand je suis venu ici », a déclaré Alaba auparavant. Cependant, Alaba a récemment admis qu’il avait pris un certain temps pour s’adapter à la vie dans un nouveau club avec des styles de jeu différents de ceux auxquels il était habitué au Bayern.

« J’ai dû me passer de beaucoup de confort. Professionnellement, j’ai eu une place dans le club et dans l’équipe, je suis devenu un joueur de premier plan », a récemment déclaré Alaba lors d’une interview à Madrid (Sport Bild). En tant que joueur senior au Bayern, il était un leader du club et avait une telle réputation après plus d’une décennie avec le club au point où Hansi Flick l’avait surnommé le « chef défensif » du Bayern lors de leur saison 2019/20, triple vainqueur. . En déménageant à Madrid, cependant, il a déclaré qu’il devait s’adapter à un style de jeu différent de celui auquel il était habitué. « Nous ne sommes pas une équipe qui joue un pressing aussi haut qu’à Munich, donc nous ne sommes pas aussi haut dans la chaîne défensive que sous Hansi Flick », a-t-il déclaré.

Il porte actuellement le maillot numéro 4 du Real Madrid, mais Alaba voulait conserver le numéro 27 qu’il avait arboré au Bayern. En Espagne, la façon dont ils répartissent les numéros au sein de l’équipe est un peu différente de celle à l’étranger, comme il l’a expliqué. « Quant au numéro sur mon dos, je voulais mon 27, mais en Espagne les pros ont les numéros 1 à 25. D’une part, il n’y avait pas d’autres numéros disponibles, et d’autre part, le club voulait que je porte le numéro 4 », a-t-il déclaré. Bien qu’il n’ait pas obtenu son numéro 27 préféré, il a été honoré d’obtenir le numéro 4 qui avait déjà été porté par les légendes du club. « Avant Ramos, elle avait Fernando Hierro, les deux étaient capitaine. Je les porte avec fierté et je vois cela comme une incitation supplémentaire », a-t-il expliqué.

Les étrangers qualifient souvent la Bundesliga de « ligue paysanne », en raison de la domination continue du Bayern sur la ligue, et certains font des comparaisons similaires avec la Liga avec le Real Madrid et la domination de Barcelone. Cependant, cette tendance s’est certainement atténuée avec la situation financière actuelle de Barcelone et Alaba a révélé qu’il n’y avait vraiment pas de matchs faciles en Liga. « Vous pensez que vous êtes le Real Madrid et que vous allez à Levante ou à Alavés et qu’ils vont se cacher. Le contraire est le cas parce que tout le monde joue par derrière », a-t-il déclaré.