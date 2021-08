Anciens du Bayern Munich: Everton – prétendument – ​​ne veut pas de James Rodriguez

James Rodriguez a toute une carrière depuis son départ du Bayern Munich.

Indésirable au Real Madrid, la star colombienne s’est rendue à Everton, a retrouvé Carlo Ancelotti et a commencé à relancer sa carrière.

Ancelotti, cependant, a quitté l’Angleterre pour le Real Madrid et Rodriguez s’est retrouvé sans son mentor. Maintenant, le nouveau patron d’Everton, Rafa Benitez, ne voudrait pas du joueur de 30 ans (par Foot Mercato):

Avec le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid, James Rodriguez (30 ans) a envie d’aller ailleurs, moins d’un an après son arrivée à Everton. Le milieu de terrain colombien cherche une issue. Il ne reviendra probablement pas à la Casa Blanca mais reste dans le viseur de certains clubs importants en Europe.

C’est une bonne nouvelle car le nouvel entraîneur des Toffees, Rafa Benitez, n’en veut pas non plus. Selon la presse anglaise, le technicien espagnol n’a pas vraiment apprécié que le joueur revienne de vacances avec un gros retard physique sur ses coéquipiers. El Chiringuito en ajoute une couche aujourd’hui, affirmant que Benitez a directement dit à l’ancien Monaco qu’il ne compterait pas sur lui cette saison. Un départ est donc plus que jamais d’actualité.