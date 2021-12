Anciens du Bayern Munich: Javi Martinez propose au FC Barcelone un plan pour battre le Bayern Munich – même s’il pense que ce sera difficile

L’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Javi Martinez n’est pas sûr de pouvoir regarder le match de Ligue des champions entre son ancien club et le FC Barcelone car il doit se lever tôt demain, mais il pense avoir une idée de la façon dont les Catalans pourraient être capables faire tomber les Bavarois.

« Au football, tout est possible. Nous parlons du Barça, même s’il affronte actuellement la meilleure équipe du monde… il pourrait être décisif que le Bayern soit qualifié et veuille laisser reposer certains joueurs qui ont déjà joué beaucoup de minutes et de matches dans un calendrier aussi serré « , a déclaré Martinez à Mundo Deportivo.

Quant à ce dont le Barça doit se méfier, Martinez sait qu’il existe une liste de blanchisserie, mais a également déclaré qu’il y aurait une ouverture à exploiter pour les Catalans.

« Leur verticalité et leur vitesse, en particulier sur les ailes, et les espaces que Müller crée avec ses courses et son positionnement. Ils attaquent avec beaucoup de joueurs et les arrières latéraux entrent dans la surface plusieurs fois par match. Vous devez faire un effort énorme pour suivre ces poussées pendant tout le match », a déclaré Martinez. «Attaquer avec autant de joueurs signifie qu’il y a de l’espace à l’arrière. Avec une transition rapide et précise, vous pouvez créer un danger pour le Bayern, même si les défenseurs sont très rapides et ont beaucoup de qualité défensive.