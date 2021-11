Anciens du Bayern Munich: Jeong Woo-yeong parle de sa percée avec le SC Freiburg

L’ancien joueur du Bayern Munich Jeong Woo-yeong a dû quitter la Säbener Straße pour vraiment percer en Bundesliga, mais même alors, la navigation était loin d’être fluide.

Jeong a été transféré au SC Freiburg et a dû prouver son courage pour entrer sur le terrain pour Christian Streich.

«Quand j’ai commencé au SC, je n’ai pas eu beaucoup de temps de jeu en Bundesliga. Maintenant, je sens que l’entraîneur a une confiance absolue en moi. Il me parle beaucoup, ce qui me donne confiance, même si je me trompe. Christian Streich a un mélange formidable, parfois il est strict, parfois il est comme une figure paternelle », a déclaré Jeong à FCBayern.com. « Le Bayern et Fribourg sont deux clubs complètement différents. J’ai toujours tout donné, mais le coach a exigé que mon tacle s’améliore. Au Bayern, il s’agissait moins de problèmes tels que gagner le ballon que de solutions offensives et footballistiques. Dans le passé, j’ai eu plus de mal avec les défis défensifs et la transition après avoir perdu le ballon. Je veux continuer à travailler là-dessus.

Jeong attribue son prêt au Bayern Munich II en janvier 2020 comme catalyseur pour l’aider à se développer.

« Très, très important. Après avoir peu joué à Fribourg au début, je voulais acquérir plus d’expérience de jeu grâce au prêt. Mais je savais que ce ne serait pas facile, car tous les jeunes talents du Bayern jouent pour la réserve. Sebastian Hoeneß m’a dit que si je jouais comme je le faisais quand j’étais auparavant à Munich, je serais dans le onze de départ », a déclaré Jeong. « J’ai donc pris beaucoup de confiance et je suis fier d’avoir pu contribuer à remporter le championnat de troisième division. C’était le point culminant absolu de mon séjour au Bayern.

Jeong a marqué trois buts en 12 matchs toutes compétitions confondues cette saison pour le SC Freiburg.