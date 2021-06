Anciens du Bayern Munich: Jerome Boateng donnerait à son jeune moi de bons conseils

L’ancien défenseur central du Bayern Munich, Jerome Boateng, a eu une longue et riche carrière.

Le vétéran défenseur, cependant, sait qu’il aurait fait certaines choses différemment en cours de route.

Alors, quel conseil Boateng donnerait-il à son jeune moi, si possible ?

« Qu’il devrait encore plus aimer être sur le terrain, qu’il devrait jouer librement. Vous ne le voyez peut-être pas, mais je suis du type obsessionnel, je veux tout faire parfaitement », a déclaré Boateng dans une récente interview avec FCBayern.com. “Surtout lors de ma première saison, j’étais très nerveux et tendu avant les matches, c’est pourquoi j’ai fait quelques erreurs. J’ai joué le ballon trop vite, j’ai commis des fautes stupides. Jupp Heynckes était très important pour moi à l’époque, il a dit : ” Jérôme, tu as tout, mais tu dois jouer un jeu plus calme. Profitez-en.’ Tout cela est venu avec le temps.

Jerome Boateng conseillerait à son jeune moi de se détendre un peu plus. Photo par Alexander Hassenstein/.

Boateng, cependant, pense que lui et le club ont dû s’habituer l’un à l’autre lorsqu’il a quitté Manchester City en 2011.

« Je ne pense pas que le Bayern ait eu un personnage comme moi auparavant. Je ne suis tout simplement pas du genre ordinaire. Mais bien sûr, j’ai aussi dû m’habituer au Bayern. Je n’avais jamais ressenti la pression de devoir gagner chaque match auparavant. Mais ça me convenait tout à fait. Je déteste perdre, même quand j’étais enfant, c’était toujours un désastre pour moi.

Même avec – ce qu’il considère – un début un peu difficile en Bavière, Boateng n’a jamais perdu de vue pourquoi il voulait jouer pour le Bayern Munich.

« La première chose dont j’ai rêvé quand j’ai rejoint le Bayern était de devenir champion d’Allemagne et de jouer la Ligue des champions. C’était une expérience extrême d’arriver jusqu’à la « Finale dahoam » et d’échouer ensuite de manière aussi spectaculaire », a déclaré Boateng. « Un an plus tard, nous avons en fait remporté la coupe. Enfant, je regardais toujours les finales à la maison sur notre petite télé. Pouvoir hisser le trophée moi-même était vraiment incroyable. »