Anciens du Bayern Munich : Jérôme Boateng récompensé pour ses performances à Lyon

L’ancien défenseur du Bayern Munich Jerome Boateng n’a pas vu son contrat renouvelé après près de dix ans dans la capitale bavaroise. Il lui a fallu quelques mois pour trouver un nouveau club, mais dans les derniers jours du mercato, Jérôme Boateng était le nouveau venu de Lyon.

Il y a quelques jours, Lyon a rencontré Monaco et Boateng a finalement réussi à jouer 90 minutes pour la première fois depuis son arrivée dans son nouveau club. Lyon a remporté le match à 2-0 et Boateng a été félicité pour ses efforts défensifs.

L’Equipe (via Sport Bild) a décrit sa performance comme la pierre angulaire de la victoire de Lyon contre les joueurs de Niko Kovač – « Un physique imposant associé à une technique gravée dans la pierre. »

L’entraîneur adjoint de Lyon, Claudio Caçapa, a également fait l’éloge du défenseur : « Rien que par son nom et son attitude, il nous a déjà beaucoup apporté. Parce qu’il donne l’exemple, il est le premier à se présenter à l’entraînement et le dernier à partir. Boateng parle beaucoup avec les joueurs sur le terrain et dégage un air de calme.

Jérôme était également satisfait de ses performances et avait ceci à dire : « Je suis heureux parce que je sens que mon corps se met de plus en plus en forme. Je suis vraiment, vraiment heureux ici. Je progresse, mais je ne suis pas encore à 100 pour cent.

Si Boateng continue à jouer comme ça, Hansi Flick pourrait l’appeler pour les jeux nationaux.