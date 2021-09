Anciens du Bayern Munich: l’AC Milan proposera un accord d’échange pour Thiago de Liverpool?

in

Selon les journaux italiens Gazzetta dello Sport et IlMilanista (tel que capturé par Sport1), l’AC Milan envisage de faire un pas pour Liverpool et l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich Thiago Alcântara. Les Rossenari pourraient être disposés à proposer le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié dans le cadre d’un échange de joueurs en échange de Thiago. Kessié, dont le contrat avec Milan expire l’été prochain, serait courtisé par Liverpool et le Paris Saint-Germain.

Afin d’éviter de perdre Kessié pour rien, le rapport affirme que les patrons milanais Paolo Maldini et Frédéric Massara envisagent de proposer un “échange égal”, c’est-à-dire un accord sans frais de transfert, dans la fenêtre de janvier à venir.

Thiago est arrivé à Liverpool l’année dernière après avoir joué un rôle central dans la campagne victorieuse de l’UEFA Champions League 2019/2020 du Bayern Munich. Cependant, le joueur de 30 ans a connu des débuts durables en Premier League anglaise qui l’ont vu manquer presque la totalité de la première moitié de la saison 2020/21 avec une infection au COVID-19 et une blessure au genou.

Bien que l’Espagnol n’ait pas encore trouvé de place dans le onze de départ de Klopp, il a récemment livré une performance encourageante lors de la victoire 3-0 de Liverpool sur Leeds United. Un accord d’échange direct avec Milan peut sembler irréaliste, étant donné que Liverpool peut chercher à acquérir Kessié gratuitement l’année prochaine et que Thiago a encore trois ans sur son contrat actuel.