Anciens du Bayern Munich: le légendaire manager Jupp Heynckes a adoré la performance de l’Italie à l’Euro et prédit que l’Espagne sera la prochaine

Dans une interview avec kicker (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), l’ancien manager du Bayern Munich – et légende tout autour – Jupp Heynckes a donné son avis sur le tournoi des Championnats d’Europe et à quel point il était impressionné par l’Italie. Inutile de dire que le triple vainqueur de 2013 a été impressionné par l’Italie.

« C’était un match tactique et excitant jusqu’à la fin. La meilleure équipe du tournoi a gagné à juste titre. L’Italie mérite respect et sympathie », a déclaré Heynckes. “Roberto Mancini a réussi à ramener l’harmonie dans l’équipe sur et en dehors du terrain. Cette équipe est une unité. J’ai cette impression quand je vois les joueurs chanter l’hymne. L’entraîneur est l’architecte, il a été crucial.

Outre l’Italie en tant qu’équipe, Heynckes est reparti impressionné par plusieurs joueurs individuels

« L’Espagnol Pedri est un talent extraordinaire. L’Italien (Lorenzo) Insigne, (Giorgio) Chiellini, (Leonardo) Bonucci. L’Espagne a convaincu avec sa jeune équipe renouvelée. L’avenir leur appartient », a déclaré Heynckes.