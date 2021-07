Anciens du Bayern Munich : les anciens coéquipiers, David Alaba et Franck Ribéry s’entraînent ensemble — à Munich

in

David Alaba et Franck Ribéry étaient de très bons amis sur et en dehors du terrain pendant leur temps de jeu au Bayern Munich. La chimie qu’ils avaient était unique, et ils se sont merveilleusement combinés sur le flanc gauche à l’époque.

Maintenant, les deux joueurs se sont séparés – Franck Ribery a joué pour la Fiorentina et est maintenant un agent libre, tandis que David Alaba a quitté le Bayern Munich pour un transfert gratuit et a rejoint le Real Madrid.

Les deux sont évidemment restés amis et sont restés en contact après le départ de Ribéry de Munich, et maintenant ils se sont à nouveau réunis et s’entraînent ensemble à Munich.

Selon les sources d’AZ, deux anciens coéquipiers s’entraînent ensemble pour la saison à venir avec l’entraîneur Matthias Blankenburg, les deux joueurs ayant partagé leur temps ensemble sur les réseaux sociaux.

Alaba va bientôt commencer sa nouvelle aventure au Real Madrid et devrait être officiellement présenté demain comme le nouveau joueur madrilène. En revanche, Ribéry, 38 ans, ne s’est pas vu proposer de prolongation de contrat à la Fiorentina mais est toujours à la recherche d’un nouveau club. Après la fin de sa carrière de footballeur, il a exprimé son désir de retourner au Bayern Munich.