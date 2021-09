Anciens du Bayern Munich : Lothar Matthäus classe Julian Nagelsmann meilleur entraîneur de Bundesliga

Lorsqu’il s’agit d’évaluer les entraîneurs au sein de la Bundesliga, la légende allemande Lothar Matthäus en a assez vu pour savoir qu’il en a trop vu.

Le joueur devenu expert classe le patron du Bayern Munich Julian Nagelsmann comme le meilleur de la ligue, mais a également sonné avec quelques surprises et déceptions (comme capturé par Sport Bild):

Matthäus, en revanche, est très enthousiaste à propos de deux « nouveaux » entraîneurs : Steffen Baumgart (49 ans, Cologne) et Julian Nagelsmann (34 ans, Bayern). À propos de Baumgart, Matthäus déclare : « Il a redonné vie à cette équipe et au club. Ils croient en eux-mêmes, jouent avec courage et n’ont pas peur de faire des erreurs. Pour Lothar, la note 1.5 !

Nagelsmann a ramené la « machine du Bayern à toute vitesse » : « La façon dont l’équipe continue de jouer au football sous Nagelsmann est géniale, affamée, attrayante et réussie. » Note : un même 1 !